Festival di Sanremo 2026, scatta la corsa ai biglietti: migliaia in coda online per la registrazione preliminare

È partita il 22 dicembre scorso la registrazione preliminare per l’acquisto dei biglietti della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma a Sanremo dal 24 al 28 febbraio 2026. Sin dalle prime ore, migliaia di appassionati hanno cercato di mettersi “in coda” online per completare la procedura e sperare di ottenere l’accesso alla fase di acquisto dei tagliandi per il Teatro Ariston.

La registrazione, completamente gratuita, è obbligatoria per chiunque voglia tentare di comprare i biglietti e resterà aperta fino alle 18 dell’8 gennaio 2026. Possono partecipare solo i maggiorenni, in possesso di un documento di identità valido, del codice fiscale e di una carta di pagamento intestata, che sarà utilizzata esclusivamente in caso di selezione positiva. Il buon esito della registrazione, però, non garantisce automaticamente l’acquisto dei biglietti, ma consente soltanto di entrare nel processo di selezione.

Quest’anno la gestione della vendita è stata affidata a Vivaticket, che curerà l’intera procedura online. In considerazione dei posti limitati all’interno dell’Ariston, gli utenti registrati saranno selezionati in modo casuale tramite un software, alla presenza di un notaio. Solo chi verrà estratto riceverà una comunicazione via e-mail con le indicazioni e le tempistiche per procedere all’acquisto, per un massimo di due biglietti. È ammessa una sola registrazione per ciascun utente e i tentativi multipli, con dati ripetuti o duplicati, saranno automaticamente bloccati o eliminati.

Durante la fase di registrazione, gli utenti devono indicare la serata e il settore del teatro di interesse, scegliendo tra platea e galleria. Le comunicazioni agli utenti selezionati saranno inviate tra il 15 gennaio e il 3 febbraio 2026.

Alla corsa al biglietto si aggiunge anche un’altra novità: dal 2026 aumentano i prezzi per assistere dal vivo al Festival. Dopo anni di tariffe rimaste invariate, il Comune di Sanremo, di concerto con la Rai, ha deciso un incremento medio di circa il 20 per cento. Per i posti in platea il costo sarà di 240 euro a serata da martedì a venerdì, mentre per la finale si salirà a 875 euro. Il carnet per tutte e cinque le serate costerà 1.835 euro. In galleria i prezzi saranno più contenuti, ma comunque in crescita: 132 euro per le prime quattro serate, 430 euro per la finale e 958 euro per l’abbonamento completo.

L’apertura delle registrazioni e l’annuncio dei nuovi prezzi confermano, ancora una volta, quanto il Festival di Sanremo resti un evento centrale nel panorama culturale e mediatico italiano. L’attesa per l’edizione 2026 è già altissima e in città si respira con largo anticipo l’atmosfera che ogni anno trasforma Sanremo nel cuore pulsante della musica e della televisione, con una domanda di biglietti che continua a superare di gran lunga l’offerta disponibile.