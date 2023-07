Consiglio comunale a Ventimiglia, sì alla convenzione con Airole per il trasporto scolastico

Approvata, con un astenuto, in Consiglio comunale la convenzione fra il comune di Ventimiglia e quello di Airole per il trasporto scolastico.

“Proponiamo di approvare una convenzione tra due enti per il trasporto scolastico. Alcune famiglie residenti nelle frazioni più a nord del nostro Comune hanno ritenuto più agevole iscrivere i propri figli nel plesso scolastico di Airole, pertanto, le Amministrazioni comunali hanno ritenuto opportuno stipulare una convenzione per garantire il trasporto degli alunni dal comune di Ventimiglia al comune di Airole allungando di pochi chilometri la corsa dell’autobus che arrivava fino a Trucco" - spiega il vicesindaco Marco Agosta - "Il valore sociale di questa iniziativa è molto importante. Non contiamo il valore economico che è di poche migliaia di euro, in quanto questo accordo è una convenzione che durerà un anno. Diamo la possibilità ai genitori di iscrivere i loro figli dove vogliono. Grazie a questa convenzione, inoltre, salviamo il presidio scolastico del comune di Airole visto che rischiava la chiusura. Ringrazio i dirigenti e i funzionari che hanno svolto un lavoro encomiabile e molto veloce collaborando con il sindaco di Airole e i suoi dirigenti“.

“Se le classi non hanno un certo numero di studenti, la scuola viene chiusa. Come ho già detto in commissione non vi sono contrarietà. La mia difficoltà a dare un parere favorevole su questa pratica sta nel fatto che i ragazzi che andranno a scuola ad Airole frequenteranno un insegnamento didattico in classe multiple, all'interno dell'aula ci possono, perciò, essere insieme ragazzi di prima con quelli di quinta. La mia preoccupazione è solo sotto il profilo didattico. Per questo mi asterrò“ - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Ci troviamo a discutere una pratica che vale di più di quello che può sembrare. Con questa proposta si mette al centro la scuola garantendo il servizio di trasporto scolastico tra il comune di Ventimiglia e quello di Airole" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Il diritto alla scuola è tutelato dagli articoli 33 e 34 della nostra Costituzione ed è dovere di tutti noi amministratori quello di mettere in condizione ideale gli studenti. Vorrei ringraziare il vicesindaco per l'egregio lavoro svolto. Saremo favorevoli alla pratica".

"Non riguarda solo il plesso di Airole ma anche quello di Latte e di Torri. Sono comunque delle risorse e c'è una perdita di insegnanti relativo. Chiudere queste scuole significa poi aprire delle classi con numeri ingenti di bambini. Avere le scuole in piccoli plessi è un aspetto positivo per il paese stesso. Per noi Airole è un nostro plesso" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Rosa Papalia - "Mi sono recata dal provveditore a chiedere se si poteva aprire un'altra sezione. E' una scuola nel nostro istituto complessivo della nostra città".

"E' un modo per aiutare le famiglie ventimigliesi" - afferma il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "L'aiuto tra comuni è fondamentale nel momento in cui andiamo ad aiutare i nostri concittadini".

"Sono realtà in cui si può crescere in maniera più serena" - dice il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Stimolo l'assessore perché a livello scolastico abbiamo una piaga: l'abbandono scolastico. Servono misure per risolvere questo problema".

"Bisogna rispettare la volontà dei genitori inoltre sarà un modo per apprendere meglio" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "Il mio voto sarà favorevole".

"Pratica valida a sostegno delle nostre famiglie e dei nostri studenti per questo voterò a favore" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Agostino.