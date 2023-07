Ventimiglia, l'incompatibilità di Ventrella accende il consiglio comunale (Foto)

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia la contestazione di causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale di Franco Ventrella.

“Chi ricopre il ruolo di consigliere comunale non deve avere dei debiti con l’Amministrazione e non deve avere un contenzioso con la pubblica amministrazione. Chi ha un contenzioso non è convalidabile” - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino che a riguardo ha presentato una mozione. “C’è un candidato - dice Scullino - che a lato della presentazione della certificazione ha sottoscritto di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità dichiarando il falso. Ritengo che sia la prima volta che succede, in trent'anni che sono qui dentro, che un candidato consigliere all’atto della convalida degli eletti dichiara il falso. È una cosa inaccettabile e non è rimediabile. Questo signore non è incompatibile ma era non convalidabile perché aveva reso una dichiarazione falsa. Ritengo che questo fatto non possa essere rimediato. A mio avviso deve essere dichiarato decaduto”.

"La pratica che è stata portata oggi in consiglio comunale che è di contestazione di incompatibilità è errata perché il consiglio non è chiamato a valutare ma dovrebbe essere chiamato a deliberare la decadenza del ruolo per la dichiarazione non veritiera che è stata resa nel momento in cui il candidato consigliere è stato eletto", afferma il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta. "Noi non siamo chiamati a varcare il contenuto di quelle che potranno essere le osservazioni del sindaco secondo la delibera. Noi dobbiamo discutere dal punto di vista amministrativo quali conseguenze ha la dichiarazione falsa. Noi dobbiamo dichiarare la decadenza di questa persona che ha dichiarato il falso".

"Nel primo consiglio comunale ho chiesto 'Mi auguro che siano state rispettate tutte le normative e tutte le cause di incompatibilità'" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "Sono rimasta basita e sconvolta, non credo che una persona si possa dimenticare di avere una causa pendente. Sono sconcertata che debba essere discussa in consiglio comunale".

"Sono sconcertata da quello detto dai miei colleghi consiglieri. Non è il consiglio comunale che può dire che ci sia stato un falso oppure no" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Discutiamo dell'incompatibilità del consigliere non per la dichiarazione di falso. Ritengo che la procedura proposta dal consiglio comunale sia la procedura corretta e vada seguita perché lo decide una norma di legge".

"Penso che tutti abbiamo bisogno di chiarezza da parte del segretario comunale e degli uffici" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini.

Si contesta, perciò, formalmente al consigliere la causa di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale vista l’esistenza di una lite pendente, che ha promosso unitamente ad altri 52 cittadini, verso il Comune e la Regione Liguria e nei confronti di Talea Spa e Coop. Liguria S.C.C., considerato, però, che la sentenza è esecutiva e conclude il primo grado di giudizio davanti al Tar, ma non è ancora definitiva, essendo ancora pendenti i termini per la proposizione di un eventuale appello. Al consigliere Franco Ventrella sono stati assegnati dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica di copia dell’atto deliberativo, per formulare le proprie osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità. Qualora l'amministratore non vi provveda, il Consiglio lo dichiarerà decaduto.

"Ho colto nella dichiarazione di voto di Scullino la sua intenzione di proporre un ricorso al Tar in caso di approvazione di questa deliberazione" - commenta il sindaco Flavio Di Muro. La pratica è stata approvata con un solo voto contrario.