Ventimiglia, pulizia dell'alveo del Roya. Di Muro: "Giovedì tavolo con tutti gli enti preposti"

“Giovedì è in calendario una riunione per parlare della pulizia dell’alveo del fiume Roya”. Lo ha annunciato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro durante la seduta del Consiglio comunale andata in scena ieri sera.

“Non è tempo di polemiche, è tempo di agire sulla pulizia in particolare dell’alveo del fiume Roya sia nella parte finale sia nella parte più verso monte che, come nuova amministrazione, ereditiamo in una situazione assolutamente inaccettabile" - sottolinea il primo cittadino - “Noi ci siamo insediati da poco, chiaramente abbiamo tante questioni e priorità da affrontare. Tra queste c’è la pulizia dell’alveo del fiume Roya sia per evitare il divampamento e la diffusione di incendi ma anche per anticipare i periodi di piogge ed evitare che una presenza massiccia e non contenuta di vegetazione, arbusti, materiale vegetale e di detriti possa andare ad accludere quella che è la via di fuga del fiume verso la foce. Per evitare inutili e incommentabili scaricabarili tra i vari enti che hanno l’incarico di pulire l’interno del fiume, ho pensato di fare finalmente un tavolo con tutti gli enti preposti che in qualche modo fanno parte del procedimento amministrativo-autorizzativo per addivenire ad una pianificazione seria della pulizia del fiume Roya. L’amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte, anche economicamente. Sono certo che anche gli altri enti coinvolti vorranno compartecipare nella programmazione di questi interventi”.

“Colgo l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine, la Protezione civile e, in particolare, i vigili del fuoco che in questi giorni si sono dedicati, giorno e notte, per spegnere più di un incendio che ha colpito la nostra città” - dice Di Muro - “Farei un applauso per queste persone che è vero che è il loro lavoro ma rispetto a tanti altri lavori rischiano la vita per garantire la nostra incolumità”.