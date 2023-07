Ventimiglia sotto assedio delle fiamme: tre roghi lungo il Roya, case evacuate e città bloccata (Foto e Video)

E’ molto probabile che l’incendio divampato questo pomeriggio, intorno alle 17.30 in diversi punti del Roya (su entrambi i lati del greto) sia di origine dolosa. Sembra quasi impossibile, infatti, che le fiamme si possano essere sviluppate in diverse parti del fiume e che si siano propagate così rapidamente. Il rogo principale è partito dalla zona delle Gianchette, per poi espandersi in altre per arrivare fino all'altra sponda, a Peglia.

Alimentato dal forte vento l’incendio si è subito allargato a buona parte del greto, facendo innalzare un’alta colonna di fumo, visibile da buona parte della città. Si sono anche sentite alcune esplosioni, forse riconducibili a bombole di gas che, solitamente, vengono usate dai migranti per fare da mangiare, proprio sul greto del fiume.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, sia del vicino distaccamento di Ventimiglia che da Sanremo e, quindi, a supporto anche l’elicottero. Visto il fumo che si è allargato in buona parte della città, è stato chiuso a scopo precauzionale il cavalcavia di Roverino, via Peglia e anche alcune strade limitrofe. Nel resto della città di confine il traffico è andato completamente in tilt mentre i treni da e per la Francia sono stati sospesi fino alle 19.45. Problemi anche per chi viaggiava in bus. Molti migranti, che si trovavano al momento dell’incendio sul greto del Roya, si sono riversati nella zona della Gianchette a ridosso della chiesa.

Le fiamme si sono rapidamente allargate ed hanno raggiunto la zona di Peglia, dove alcune abitazioni sono state evacuate e dove il rogo avrebbe anche attaccato la sede di una azienda. Le case sono in salvo e i residenti stanno rientrando alla spicciolata mentre è vietato il transito in via Gallardi ed è chiusa via Peglia dal civico 79. Sempre nella zona di Peglia le ambulanze veterinarie stanno soccorrendo gli animali del gattile, che stanno tutti bene.

In via Peglia è stata disposta una chiusura parziale e la Polizia sta installando le transenne per delimitare l’area. Inoltre una squadra della polizia locale sarà reperibile durante la serata a supporto dei Vigili del Fuoco per controllare la viabilità finché gli uomini del 115 non avranno concluso la bonifica.

Sul posto sono arrivati il vice Sindaco Marco Agosta e, poco dopo, gli Assessori Catalano e Raco che, insieme alle forze dell’ordine stanno verificando la situazione direttamente sul luogo dell’incendio. Alle 19 sembra che il rogo sia sotto controllo, ad eccezione di Peglia dove è ancora particolarmente attivo.

AGGIORNAMENTO DELLE 20.30: gli incendi sono stati spenti mentre si sta ancora terminando la bonifica in zona Peglia. Anche il traffico è tornato alla normalità.