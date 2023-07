Ventimiglia: vasto incendio sul greto del Roya, fumo in buona parte della città (Foto e Video)

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato, poco dopo le 17.30 sul greto del Roya a Ventimiglia, a ridosso del quartiere delle Gianchette.

Alimentato dal forte vento l’incendio si è subito allargato a buona parte del greto ed ha fatto scaturire un’alta colonna di fumo, visibile da buona parte della città. Sembra che i roghi appiccati siano diversi su entrambi i lati del fiume e, quindi, potrebbero essere dolosi. In più si sentono alcune esplosioni, forse riconducibili a bombole di gas che, solitamente, vengono usate dai migranti per fare da mangiare.

Visto il fumo che si sta espandendo in buona parte della città, è stato chiuso a scopo precauzionale il cavalcavia di Roverino, via Peglia e anche alcune strade limitrofe. Nel resto della città di confine il traffico è andato completamente in tilt. I treni da e per la Francia sono stati momentaneamente sospesi. Molti migranti si sono riversati nella zona della Gianchette a ridosso della chiesa.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco mentre, al momento, non si conosce ovviamente l’origine del rogo. E' arrivato anche l'elicottero per fare lanci di acqua dall'alto.