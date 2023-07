Battaglia dei Fiori Kids a Ventimiglia, Leuzzi "Perché è stata cancellata?". Calcopietro "Non era prevista"

Si è parlato anche della Battaglia dei Fiori Kids durante il consiglio comunale di Ventimiglia, andato in scena ieri sera. Nel corso della seduta è stata presentata una question time da parte del consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi sull’annullamento della manifestazione dedicata ai bambini.

“Abbiamo notato, anche in commissione, che l’ufficio manifestazioni, l’assessorato di competenza, riprendeva in pancia una somma di circa 30mila euro che era destinata al campionato italiano Balestrieri che non si fa più” - ha detto il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi illustrando la question time - “Per fonti non ufficiali ho notato che purtroppo la manifestazione Battaglia dei Fiori Kids non è stata messa in calendario, anzi è stata cancellata per il fatto che mancavano circa 7mila euro per coprire le spese relativamente a questa manifestazione. Volevo capire se fosse una scelta politica o economica il non fare la Battaglia dei Fiori Kids, che unisce la tradizione alle nuove generazioni, che sono i nostri giovani. Sarebbe bello che questo spettacolo continuasse nei prossimi anni e che magari anche quest’anno la rimetteste in calendario perché è uno degli eventi più seguiti. È una manifestazione che rivogliono tutti“.

L’assessore Serena Calcopietro ha replicato: “Next Generation Summer è una tradizione innovativa e io, dall’alto della mia età, sono felice di rappresentare. L’importo pari a 30mila euro finalizzati, già nei bilanci passati, a finanziare il campionato italiano della balestra antica, organizzato dalla Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia e riproposto poi per il 2023 dal commissario straordinario non ha trovato impiego poiché il 7 febbraio del 2023 con lettera protocollata il cavaliere Davide Canavese ha comunicato che la manifestazione non avrebbe avuto luogo per motivi organizzativi esclusivamente dipendenti dalla compagnia. Pertanto, vista l’intenzione di questa amministrazione di acquistare materiale da fornire alle varie associazioni per lo svolgimento di eventi futuri, la somma di 30mila euro è stata messa nella disponibilità di un capitolo di bilancio finalizzato ad acquisti per manifestazioni. Non si è trattato di motivi meramente economici, ancor meno di rifiuto, perché la manifestazione Battaglia dei Fiori Kids non è stata annullata in quanto neppur prevista dal commissario straordinario. Attestata l’importanza che questa manifestazione ricopre nell’immaginario collettivo dei nostri concittadini e considerata anche la brevità dell’arco temporale a disposizione per la valutazione oggettiva dell’evento stesso si è preferito non improvvisare”.