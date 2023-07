Consiglio comunale a Ventimiglia, nuovo impianto sportivo in via Tacito: approvata convenzione

Approvata all'unanimità in Consiglio comunale a Ventimiglia la bozza di convenzione del permesso di costruire relativo alla sostituzione edilizia di manufatti e la realizzazione del nuovo impianto sportivo convenzionato pubblico in via Tacito.

”E’ l’approvazione della convenzione che disciplina il rapporto tra privato e comune. È un esempio dove è importante trovare il giusto equilibrio tra pubblico e privato” - illustra l’assessore Adriano Catalano - "Ventimiglia ha bisogno di maturità e di non perdere le opportunità che a breve avrà. I progetti sicuramente avranno un iter molto lungo".

“E’ una pratica che ha seguito il suo corso, partita già dalla precedente amministrazione Ioculano. Non è frutto del lavoro di questa Amministrazione” - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - “Avrei previsto delle possibilità in più per i nostri cittadini di usufruire della piscina e dei campi di padel, soprattutto per gli studenti del liceo Aprosio”.

“Accordi tra pubblico e privato si devono fare e ci porteranno anche in futuro dei benefici” - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi.

“Mi trovo molto in linea per questa pratica perché parliamo di una zona ad oggi degradata e abbandonata. Se un privato vuole riqualificarla ben venga. È un fattore molto positivo” - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - “I campi da padel potranno essere usufruibili gratuitamente da disabili e persone delle fasce deboli”.

"E' giusto dare merito a chi ha merito. Si prospettano grandi cose per la città di Ventimiglia. Sono a favore per l'utilizzo gratuito dei disabili. La convenzione tra pubblico e privato potrà dare vantaggi ai cittadini" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi.

"Quest'area è definita 'Polo servizi liceo Aprosio', può essere un centro di aggregazione giovanile" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Adrea - "Avevo chiesto se potevano essere modificate magari maggiori ore per il sociale, visto che c'è solo un'ora per disabili e tre ore per i ragazzi in vacanza e avevo chiesto di aggiungere die parcheggi. In un secondo momento l'Amministrazione potrà intervenire per aggiungere parcheggi e aree verdi".

"La convenzione ci viene presentata così come è e non si possono modificare le ore. Comunque l'area, che al momento è al massimo degrado, verrà riqualificata e perciò sono favorevole" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.