Consiglio comunale a Ventimiglia, approvati due punti all’ordine del giorno sul bilancio

Sono stati approvati all’unanimità due punti all’ordine del giorno sul bilancio durante la seduta del Consiglio comunale di Ventimiglia andata in scena venerdì.

La prima pratica riguardava la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2023-2025. “Come si evince dai richiami della determina si tratta di un atto tecnico per attemperare alle disposizioni di legge perle quali si impegna l’ente entro il 31 luglio ad effettuare il controllo dei capitoli del bilancio per assicurare il pareggio di bilancio in base all’articolo 175 e per assicurare il permanere degli equilibri di bilancio” - ha spiegato l’assessore Adriano Catalano - “Rimandiamo poi al bilancio di fine anno le scelte politiche-amministrative in linea con le linee programmatiche. Sulla base delle esigenze e richieste formulate dai dirigenti e responsabili dei servizi con i quali è stata attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita nel rispetto del mantenimento del pareggio di bilancio degli equilibri di bilancio si è proceduto ad una variazione di assestamento con un totale a pareggio di un 1. 440.791,29 euro. Si tratta di entrate che si reputano e si verificheranno con contributo regionale o statale ricevuti o per i quali è stato inviato decreto di riparto o assegnazione. Questo bilancio di assestamento ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei revisori”.

“La pratica l’abbiamo vista anche in commissione e l’assessore ha dato ampia spiegazione per quanto riguarda i vari capitoli che sono modificati. Noi abbiamo guardato quelli che hanno una spesa minore” - ha detto il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - “Mi sono soffermato soprattutto sul pagamento dei sinistri, Purtroppo la pubblica amministrazione affronta ogni anno attraverso una polizza quelli un pochettino più lievi con fondi comunali. Con vera soddisfazione abbiamo verificato che c’è un risparmio di 20mila euro ed è un fatto positivo. C’è stata in modo concorde l’annullamento del campionato italiano dei Balestrieri. Vedo il contributo stornato ma mi hanno già rassicurato che c’è una posizione concorda per sospenderlo. Per il resto avevo già espresso il parere favorevole e quindi do parere favorevole come dichiarazione di voto”.

La seconda pratica riguardava il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenze esecutive. “Si è palesato un debito fuori bilancio a seguito della sentenza del tribunale che ci ha fatto soccombere davanti all’istanza di un cittadino e, pertanto, dobbiamo procedere con questa delibera” - ha illustrato l’assessore Adriano Catalano.

“Anche su questa pratica non ho nulla da dire, anzi la voterò con cortezza” - ha affermato il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - “Chi è il creditore di queste poche lire? Se questo ha un parente, un congiunto o familiare? Abbiamo verificato la persona in commissione e nessuno lo conosceva. Se qualcuno lo conoscesse si potrebbe anche astenere di votare a favore”.