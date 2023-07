Ventimiglia, l'incompatibilità di Ventrella sbarca in consiglio comunale

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia la contestazione di causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale di Franco Ventrella.

Il dirigente dell’Area Amministrativa e Finanziaria ha, infatti, proposto al Consiglio comunale una deliberazione che prende atto della potenziale condizione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale di Franco Ventrella. “Quando sarà il momento parlerò nelle sedi opportune" - commenta l'interessato che aveva dichiarato l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità allo svolgimento dell’incarico di amministratore locale - “Verrà discussa nel prossimo consiglio comunale che si terrà il 28 luglio".

Si contesta, perciò, formalmente al consigliere la causa di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale vista l’esistenza di una lite pendente, che ha promosso unitamente ad altri 52 cittadini, verso il Comune e la Regione Liguria e nei confronti di Talea Spa e Coop. Liguria S.C.C., considerato, però, che la sentenza è esecutiva e conclude il primo grado di giudizio davanti al TAR, ma non è ancora definitiva, essendo ancora pendenti i termini per la proposizione di un eventuale appello. “Al momento non partecipo alla discussione perché sono parte interessata di conseguenza mi sembra deontologicamente giusto che io non partecipi a questa fase” - dichiara Ventrella.

Al consigliere Franco Ventrella sono stati assegnati dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica di copia dell’atto deliberativo, per formulare le proprie osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità. Qualora l'amministratore non vi provveda, il Consiglio lo dichiarerà decaduto. “E’ ovvio che aspetto le considerazioni del consiglio comunale che si esprimerà nella seduta del 28 luglio. In base a cosa mi chiederanno porterò gli argomenti a mio discarico o a mia difesa” - conclude Ventrella.