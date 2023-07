Ventimiglia: venerdì prossimo torna il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per venerdì prossimo alle 19 il Consiglio comunale di Ventimiglia.

All’ordine del giorno la contestazione di causa di incompatibilità ad un consigliere comunale, seguito dal ‘Question time’ tra mozioni, interpellanze ed interrogazioni.

Successivamente si discuterà una variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed un riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze esecutive. Toccherà quindi alla convenzione tra il comune di Ventimiglia e quello di Airole per il trasporto scolastico e l’approvazione di una bozza di convenzione per la sostituzione edilizia di manufatti e la realizzazione nuovo impianto sportivo pubblico in via Tacito.

L’ultimo punto riguarda la realizzazione dei serbatoi di accumulo in alta quota, a Porra, con l’approvazione del progetto, delle varianti e degli interventi realizzati.