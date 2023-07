Ventimiglia, incompatibilità di Ventrella. Amarella: "Scullino manifesta livore personale"

"Il continuo attacco da parte del consigliere Scullino nei confronti del nostro capogruppo Franco Ventrella ha dell'incredibile e manifesta un livore personale che va oltre la richiesta di rispetto delle regole” - dice il segretario cittadino di Forza Italia Gabriele Amarella in merito alle dichiarazioni diffuse dai canali social ed a mezzo stampa da parte del consigliere di minoranza Gaetano Scullino.

"Non mi riferisco al fatto che si debba fare chiarezza perché siamo noi i primi a volere chiarezza, tanto è vero che ieri la riunione dei capigruppo, a cui il consigliere Scullino non ha partecipato, e, quindi, non sa cosa verrà portato alla prossima assemblea, ha già messo all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale la discussione del caso" - fa sapere Amarella - "Stupisce, forse non troppo, che il consigliere Scullino non abbia fiducia negli uffici e nei funzionari che hanno già preso in esame la questione e che stanno lavorando per garantire il rispetto della legge".