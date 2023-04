Biasi alla Polisportiva Vallecrosia Academy: "Ci siamo sempre stati. Garantiamo serietà, disponibilità e la ricerca dei finanziamenti necessari" (Foto e video)

Il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, ieri sera, si è confrontato con il presidente Vincenzo Todaro, la dirigenza e lo staff della Polisportiva Vallecrosia Academy presso la struttura dello “Zaccari” in via Braie a Camporosso. Per l’occasione erano presenti anche l’assessore allo Sport uscente Pino Ierace e il consigliere comunale con delega allo Sport uscente Marco Calipa. “E’ andata molto bene” - dichiara il primo cittadino e candidato sindaco Armando Biasi alla fine dell’incontro - “Abbiamo solo detto come le cose stanno: ci siamo sempre stati. La promessa che posso fare, oltre alla ricerca dei finanziamenti necessari, è quella di garantire serietà, disponibilità e la certezza che siamo sulla giusta strada”.

“Ho detto loro che ci siamo sempre stati e dal primo giorno abbiamo messo mano alla struttura e abbiamo garantito, insieme agli altri comuni che coordinano e gestiscono con noi la struttura sportiva dello Zaccari, l’agibilità del campo in erba. Si è lavorato sulla parte nuova degli spogliatoi. Da poco abbiamo messo a posto anche altre dinamiche importanti“ - ha sottolineato Biasi.

“La programmazione del nostro comune insieme al resto del territorio deve necessariamente continuare. Questa struttura per il Vallecrosia Accademy ma anche per tutto il territorio intemelio è un presidio sportivo, turistico e di aggregazione" - ha dichiarato Biasi - "La società ha preso atto che noi ci siamo sempre stati”.