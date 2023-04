Vallecrosia: domenica prossima con il presidente della Regione Toti la presentazione della lista di Armando Biasi

Domenica prossima alle 17, al ristorante ‘Balena bianca’ in via Marconi a Vallecrosia, sarà presentata la lista dei candidati ‘Cittadini in comune’ di Armando Biasi.

All’evento saranno presenti: il Presidente della Regione Giovanni Toti, che sostiene la ricandidatura del sindaco uscente e l’Assessore regionale Marco Scajola, da sempre vicino all’ammirazione Biasi.

“Sono contento che il Presidente Toti venga a Vallecrosia - afferma Armando Biasi - in occasione della presentazione della lista dei miei candidati, il suo sostegno per noi è importante e mi onora il suo attestato di stima. In questi cinque anni il lavoro sinergico con la Regione è stato determinante per realizzare i tanti progetti di riqualificazione e di messa in sicurezza di Vallecrosia. Ringrazio l’assessore regionale Marco Scajola per averci accompagnato in tutto il nostro percorso amministrativo, prestando sempre ascolto ed attenzione ai bisogni del territorio. Lo ringrazio inoltre, per aver accettato il mio invito a presentare domenica i candidati della lista. Se i cittadini lo vorranno, intendiamo proseguire, Regione e Comune insieme, questo percorso con nuove idee da realizzare e sfide che continueremo ad affrontare con passione e impegno”.