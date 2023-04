Vallecrosia verso le amministrative, Toti "benedice" la squadra la squadra di Biasi (Foto e video)

Il candidato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, in serata, al ristorante 'Balena bianca' di via Marconi ha presentato alla presenza di un folto pubblico di intervenuti i componenti della squadra e il programma elettorale della lista “Cittadini in comune”. Per l’occasione erano presenti anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che sostiene la ricandidatura del sindaco uscente, e l’assessore regionale Marco Scajola, da sempre vicino all’amministrazione Biasi.

“Sono contento che il presidente Toti venga a Vallecrosia in occasione della presentazione della lista dei miei candidati, il suo sostegno per noi è importante" - afferma il candidato sindaco e primo cittadino uscente Armando Biasi.

LE INTERVISTE

“In questi cinque anni il lavoro sinergico con la Regione è stato determinante per realizzare i tanti progetti di riqualificazione e di messa in sicurezza di Vallecrosia. Ringrazio l’assessore regionale Marco Scajola per averci accompagnato in tutto il nostro percorso amministrativo, prestando sempre ascolto ed attenzione ai bisogni del territorio", sottolinea Biasi.

"Spero -dichiara il presidente della Regione Giovanni Toti - che la candidatura di Biasi abbia grande consenso tra i suoi concittadini, perché lo considero meritato, essendo un comune ben amministrato che ha saputo utilizzare al meglio i soldi che la Regione e gli ha dato in questi anni per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Quindi è certamente un comune strategico in un comprensorio importante per lo sviluppo di Regione, Liguria tra Ventimiglia, Sanremo".

"Mi ha fatto piacere che Armando Biasi mi abbia chiesto di presentare la lista dei suoi candidati, una squadra coesa e motivata. In questi anni la sinergia tra Regione Liguria e Comune di Vallecrosia ha portato a risultati tangibili, che hanno migliorato la vivibilità di Vallecrosia, rigenerando zone in stato di abbandono o di degrado, restituendole ai cittadini e dando un’identità chiara alla città”, dichiara l'assessore regionale all'Urbanista Marco Scajola.

Armando Biasi, geometra di 49 anni, si ricandida con una squadra affidabile e, in parte, già consolidata durante il mandato che scadrà con le prossime elezioni. Nella sua lista appaiono nuovamente la 65enne Marilena Piardi, ex dirigente dell'Asl ed attuale vicesindaco e assessore con delega ai Servizi Sociali, alla Sanità, al Personale, alla Cultura e ai Servizi democratici; il 61enne Antonino Fazzari, ex ispettore di polizia ed attuale assessore con delega alla Sicurezza, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, all'Ambiente e al Demanio; il 59enne Pino Ierace, responsabile del reparto macelleria e attuale assessore con delega alla Scuola, allo Sport, alle Politiche Familiari e alle Politiche Giovanili; la 61enne Patrizia Biancheri, commerciante ed attuale assessore con delega al Centro Storico, al Turismo e al Commercio; il 64enne Sandrino Anastasio, commerciante ed attuale presidente del Consiglio comunale; il 50enne Marco Calipa, geometra ed attuale vicepresidente del Consiglio comunale; il 47enne Denis Perrone, coltivatore diretto ed attuale consigliere comunale e la 43enne Sabina Ciancio, impiegata e attuale consigliere comunale. Tra le ‘new entry’ vi sono, invece, Enrico Amalberti, che ha 47 anni ed è un avvocato; Stefano Fullone, che ha 54 anni ed è un odontotecnico; Valeria Cannazzaro, che ha 26 anni ed è un architetto di interni e, infine, Paolo Cuneo, che ha 46 anni ed è un tributarista.