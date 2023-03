Vallecrosia verso le amministrative, Armando Biasi si ricandida con la lista "Cittadini in Comune" (Foto e video)

“Ho deciso, in accordo con la mia squadra, di ripropormi per la prestigiosa candidatura a sindaco di Vallecrosia visti i risultati raggiunti in questi primi cinque anni di mandato. Mi ricandido per portare avanti gli oltre 50 bandi ottenuti da questa amministrazione. Un risultato reso possibile grazie anche alla squadra formata da persone competenti che tutti i giorni si impegnano. La città non può più essere solo un dormitorio o una città di passaggio, perciò, mi ricandido perché credo che la città debba avere una programmazione a lungo termine e poi cercheremo di formare altre persone giovani e competenti che a loro volta potranno portare avanti questi progetti“. Con queste parole Armando Biasi, attuale primo cittadino di Vallecrosia, annuncia ufficialmente la sua ricandidatura a sindaco della città della famiglia nelle prossime elezioni amministrative.

"E' stato un periodo di lavoro intenso, in cui alle difficoltà amministrative ordinarie, si è aggiunta la pandemia e la conseguente crisi economica, ma con impegno e determinazione abbiamo portato avanti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e ne abbiamo aggiunti di nuovi per far fronte alle nuove esigenze della nostra comunità" - sottolinea Biasi - "Abbiamo lavorato per creare una coesione tra i cittadini e con orgoglio posso affermare che Vallecrosia, finalmente, ha una sua connotazione e una nuova immagine".

"Uno dei nostri obiettivi primari era ed è la creazione di un'identità per la nostra città, stiamo lavorando in questa direzione con grande attenzione anche per i piccoli dettagli, perché possono fare una grande differenza" - svela Biasi - "Per rendere Vallecrosia più bella, più vivibile e più attrattiva dal punto di vista turistico abbiamo cercato i fondi per passare dal piano teorico alle azioni concrete. Grazie all'impegno continuo della nostra squadra e con il lavoro dei nostri uffici, sempre pronti ad accogliere nuove sfide, abbiamo vinto oltre 50 bandi, per realizzare grandi, ma anche piccoli, progetti, che hanno iniziato a cambiare il volto della nostra città e a darle un'impronta decisa. Questo è stato l'inizio di un percorso che, se i cittadini lo vorranno, porteremo avanti. Penso di aver dimostrato con la passione, la professionalità e l'amore che nutro per la nostra città, il cambiamento radicale e la programmazione in ogni settore nevralgico di Vallecrosia".

"Realizzare una nuova scuola pubblica, una nuova biblioteca, la nuova passeggiata a mare, nuovi parcheggi, riqualificare importanti aree della città degradate sono obiettivi raggiunti" - dice Biasi - "Troppe volte i cittadini hanno ascoltato proclami o peggio ancora futili promesse, al contrario insieme alla mia squadra abbiamo restituito progetti, finanziamenti ottenuti, opere terminate, in corso di realizzazione o finanziate e prossime al loro inizio con i lavori. Sicuramente ci attende ancora molto lavoro per sentirci soddisfatti e realizzati nel nostro impegno amministrativo. Manderemo inoltre una lettera a tutti i cittadini per informarli della mia ricandidatura e per aggiornali sui tanti obiettivi raggiunti. Ai cittadini chiedo il loro sostegno affinché con la mia squadra possiamo completare tutto il lavoro impostato".

“Ci ripresentiamo con lo stesso simbolo ‘Cittadini in Comune’ perché per lavorare per il bene di una città serve continuità. Riteniamo di aver svolto al 90 percento il programma e abbiamo vinto milioni di euro di finanziamenti per riqualificare la città” - afferma Biasi presentando il simbolo - “L’ultimo bando è quello del 3 marzo scorso. La Regione Liguria, attraverso il fondo strategico, ci ha riconosciuto un finanziamento di 760mila euro per completare i lavori di via Don Bosco. Verrà realizzato un parcheggio pubblico con 120 posti auto, completo di videosorveglianza, asfalti e marciapiede che potrà connettere via don Bosco a via Roma“.

Armando Biasi, geometra di 49 anni, si ricandida con una squadra affidabile e, in parte, già consolidata durante il mandato che scadrà con le prossime elezioni. Nella sua lista appaiono nuovamente la 65enne Marilena Piardi, attuale vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale, Cultura e Servizi democratici e dirigente dell'Asl in pensione; il 61enne Antonino Fazzari, attuale assessore con delega Sicurezza, Polizia Municipale, Protezione Civile, Ambiente e Demanio ed ex ispettore di polizia; il 59enne Pino Ierace, impiegato e attuale assessore con delega Scuola, Sport, Politiche Familiari e Politiche Giovanili; la 61enne Patrizia Biancheri, commerciante ed attuale assessore con delega Centro Storico, Turismo e Commercio; il 64enne Sandrino Anastasio, commerciante in un negozio di gastronomia ed attuale presidente del Consiglio Comunale; il 50enne Marco Calipa, geometra ed attuale vicepresidente del Consiglio Comunale; il 47enne Denis Perrone, coltivatore diretto ed attuale consigliere comunale e la 43enne Sabina Ciancio, impiegata e attuale consigliere comunale. Tra le ‘new entry’ vi sono Enrico Amalberti, che ha 47 anni ed è un avvocato; Stefano Fullone, che ha 54 anni ed è un odontotecnico; Valeria Cannazzaro, che ha 26 anni ed è un architetto di interni; Paolo Cuneo, che ha 46 anni ed è un tributarista.