'Cittadini in Comune' a Vallecrosia Alta, Biasi: "In cinque anni investiti 600mila euro, con i fatti cambieremo il centro storico" (Foto e video)

Il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi e la lista “Cittadini in Comune”, questa sera, hanno incontrato gli abitanti del centro storico. “Il centro storico non ha tempo per aspettare i tempi della burocrazia, ha bisogno di fare un progetto complessivo dei bisogni del borgo” - dichiara il primo cittadino e candidato sindaco Armando Biasi - "In questi cinque anni, dal 2018 ad oggi, sono stati investiti 600mila euro per il centro storico. Sono stati realizzati marciapiedi nel perimetro del centro storico, dossi e attraversamenti pedonali rialzati. Sono stati sostituiti tutti i punti luce, è stato redatto il progetto dell'albergo diffuso, aumentata la videosorveglianza, sono state realizzate iniziative volte a favorire l’aggregazione giovanile e abbiamo collaborato con il Cnr per redigere uno studio unitario di pianificazione urbanistica per collegare la torre saracena con un campetto per bambini e l'ex scuola per fare un sistema di attrazione per le persone che vivono il paese ma anche per creare un percorso turistico culturale".

È stata un’occasione per confrontarsi con i residenti del borgo antico sulle tematiche relative al centro storico, su quello che è stato fatto dall’attuale amministrazione e quello che Biasi e la sua squadra prevedono di realizzare se verranno rieletti. “Ci finanzieranno il secondo lotto per il restauro della torre saracena di circa 400mila euro per farci una sede museale. Il centro storico ha bisogno di parcheggi e perciò dobbiamo andare ad individuare le zone dove si possono fare. Nel prossimo mandato sarà fondamentale mettere mano per creare un campo sportivo polifunzionale, nuove aree verdi attrezzate, un nuovo marciapiede di collegamento tra il centro storico e il civico cimitero, la pista ciclabile e garage. Sono previsti anche la promozione di eventi culturali, musicali ed artistici, la riqualificazione dell’accesso del borgo dal ponte vecchio, la riqualificazione del campo da bocce, la riqualificazione dei bagni pubblici, il progetto di ristrutturazione dell’immobile dell’ex scuola per creare un centro di aggregazione polifunzionale e l’attuazione dell’albergo diffuso. Dobbiamo trovare le capacità, anche gestionali e imprenditoriali, di far aprire botteghe. Dobbiamo riuscire ad essere attrattivi” - illustra Biasi.

L’incontro si è concluso con un conviviale aperitivo davanti alla pizzeria il “Vecchio ponte”.