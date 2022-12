Bordighera contro il cibo sintetico, mozione votata all’unanimità in consiglio comunale

Passa all’unanimità, in consiglio comunale, la mozione presentata da ‘Progetto Bordighera’ in merito al sostegno della petizione Coldiretti contro il cibo sintetico.

“Prende spunto da una lettera che è stata inviata il 15 novembre ai comuni della provincia di Imperia dalla Coldiretti Imperia ma comunque è una campagna a livello nazionale” - illustra il consigliere comunale Giacomo Pallanca - “L’obiettivo che ci siamo posti è quello al governo italiano che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione di cibo sintetico in Italia. Il cibo sintetico viene prodotto in bioreattori dove non viene salvaguardato l’ambiente visto che comporta maggiore consumo d’acqua e di energia elettrica, omologa la scelta del cibo e favorisce l’interesse di pochi operatori monopolizzando le offerte di cibo nel mondo“.

“La delibera chiede al sindaco e alla giunta comunale di impegnarsi ad adottare nel rispetto delle rispettive competenze tutti i provvedimenti utili al sostegno della petizione Coldiretti contro il cibo sintetico fornendo a tal fine specifiche direttive agli uffici e ai servizi del comune. E’ un segnale che vogliamo dare di supporto a Coldiretti a difesa della qualità del cibo e di vita” - sottolinea Pallanca.

“Non possiamo che accogliere favorevolmente questa mozione” - afferma il sindaco Vittorio Ingenito - “Intendo portare a conoscenza del consiglio che analoga mozione, a poche ore di distanza, era stata presentata dal consigliere Sorriento che poi ha ritenuto di ritirarla visto che non poteva essere la medesima nel contenuto”.