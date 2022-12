Rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera, Ingenito: "Un ingegnere verificherà se sussiste un aggravio del rischio idraulico"

“Abbiamo investimenti di 45mila euro per incarichi professionali per la vicenda nota della Rotonda di Sant’Ampelio. Questi incarichi tra gli altri verranno dati ad un ingegnere idraulico per verificare se effettivamente sussiste un aggravio del rischio idraulico così come riportato dal Ctu” - annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, durante la seduta di questa sera del consiglio comunale convocato nella sala Rossa di Palazzo del Parco, parlando della pratica sulla ratifica dell’ottava variazione al bilancio di previsione 2022-2023-2024.

“E’ stata chiesta al Ctu dal giudice una valutazione, cioè se avvalersi nella procedura di un ingegnere idraulico. La decisione viene rimessa al consulente tecnico e il consulente tecnico avrà la possibilità di valutare e decidere se conferire questo incarico e se dovesse conferirlo noi non possiamo che metterci alla sua valutazione" - specifica il primo cittadino - “E’ chiaro che ci saranno una serie di quesiti che verranno posti e quindi il tutto avverrà all’interno di una procedura che ha il suo rito e quindi l’Amministrazione non potrà che adeguarsi a questo”.

“La pratica è relativa ad una variazione di bilancio che apporta una maggiore spesa per quanto concerne l’adeguamento al contratto collettivo nazionale per 197mila e 442 euro e che è stato finanziato con avanzo accantonato. Risulta inoltre un finanziamento di maggiori oneri per energia elettrica per 456mila e 500 euro. Già in passato sono state fatte variazioni di bilancio in questa direzione. Troviamo altre maggiori entrate: 551mila euro relative alla convenzione urbanistica sulla riqualificazione del Palazzo del Parco, sono stati inseriti in variazione 3 milioni e 110 euro. Nuovi finanziamenti che riguardano l’adeguamento della convenzione” - spiega Ingenito.

“C’è anche un’altra serie di variazioni di modesta entità, come la rotatoria in Arziglia per 10mila euro per prestazioni professionali relative alla progettazione della rotatoria, richiesta che è pervenuta anche a seguito delle constatazioni del levato velocità che registra quel percorso. E’ stato posto un nuovo attraversamento pedonale e poste delle nuove telecamere di videosorveglianza dell’area. E’ opportuno verificare con un tecnico questa possibilità di intervento” - illustra il primo cittadino.

“20mila euro vengono investiti nell’hardware di polizia municipale per potenziare il servizio di videosorveglianza. 80mila euro per maggiori oneri derivanti dai costi di discarica. Abbiamo ulteriori oneri per 30mila euro legati soprattutto alle vasche per lo smaltimento dei fanghi del nostro depuratore" - conclude Ingenito.

La pratica è stata approvata con 9 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti.