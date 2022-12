Imu, il sindaco di Bordighera: "Non vengono apportati aumenti di imposta"

“Abbiamo l’approvazione di una delle delibere che è propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025" - spiega il sindaco Vittorio Ingenito durante il consiglio comunale odierno riferendosi all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria Imu - anno 2023.

“L’amministrazione comunale in questa delibera conferma tutte quelle che sono le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2022 e non vengono apportati aumenti di imposta. Sostanzialmente non ci sono novità di rilievo” - dichiara il primo cittadino.

La pratica è stata approvata con 12 voti favorevoli e 6 astenuti.