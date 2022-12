Bordighera, nuovo volto per la passeggiata mare: è online la petizione per dire no alla riqualificazione

E' online, su Change.org, una petizione per dire dire no al progetto di riqualificazione della passeggiata a mare di Bordighera, presentato lo scorso 26 novembre presso il centro culturale polivalente dell’ex chiesa Anglicana.

Già oltre 110 persone hanno firmato la petizione, lanciata da Laura Selmi, per difendere lo storico lungomare: “A Bordighera abbiamo una passeggiata unica al mondo per giardini con alberi secolari e alberi monumentali. Tutto ciò potrebbe essere stravolto e rovinato in modo irresponsabile dalla costruzione di una pista ciclabile di 700 mt. Chiediamo di soprassedere alla ciclabile e al filare di palme che oscurerebbero le magnifiche araucarie. Rivedere illuminazione e pavimentazione in materiali di pregio".