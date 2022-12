Bordighera, riqualificazione della passeggiata a mare. Il consigliere di maggioranza Gavioli firma petizione contro: "Intervento ok ma avevo perplessità sul progetto"

Tra i 501 firmatari della petizione online per dire no al progetto di riqualificazione della passeggiata a mare di Bordighera, presentato lo scorso 26 novembre presso il centro culturale polivalente dell’ex chiesa Anglicana, c'è anche quella del consigliere comunale di maggioranza Claudio Gavioli.

La petizione, lanciata su Change.org da Laura Selmi, per difendere lo storico lungomare in una settimana ha infatti raggiunto 500 firme. “Capita a volte di avere opinioni diverse dal resto della Giunta, ho firmato la petizione perché in quel momento avevo delle perplessità nate dopo la presentazione pubblica - dichiara il consigliere comunale Claudio Gavioli - ho apprezzato l’ammodernamento della passeggiata ma durante la presentazione mi sono resoconto di alcune problematiche date più che altro dalla ciclabile, soprattutto su come avrebbe fatto a passare dove vi sono gli alberi e la vegetazione dal lato ferroviario. Una situazione che mi ha preoccupato e spinto a firmare la petizione. È stato anche un modo per capire il pensiero della cittadinanza che era contraria al progetto, visto che in seguito alla firma online ho potuto leggere i vari aggiornamenti e commenti a riguardo. Ho visto che c’erano anche delle informazioni non totalmente corrette e così mi sono informato parlando con il progettista, l’architetto Folli, che mi ha garantito che non verrà abbattuta nessuna pianta e che verrà fatto un lavoro con la massima cura per quanto riguarda la vegetazione. L’architetto Folli è un professionista come lo sono coloro che seguono i lavori e coloro che fanno parte della commissione e soprattutto c’è il benestare della Soprintendenza. Una volta che mi hanno assicurato che non verrà abbattuta nessuna pianta e che verrà seguito un metodo conservativo per quanto riguarda la vegetazione già esistente, colmando così dubbi e preoccupazioni, posso dire di aver cambiato idea. È un bellissimo progetto e spero che vada in porto come è stato esposto dall’architetto Folli”.

Giovedì sera il progetto di riqualificazione del lungomare Argentina sbarcherà in consiglio comunale come mozione del gruppo consiliare “Civicamente Bordighera”. “E' un progetto che va verso il futuro, che ovviamente può preoccupare sia l’opposizione che i cittadini visto che è un cambiamento molto invasivo ma c’è la volontà di tutti a fare una cosa fatta bene. Verranno infatti organizzati incontri, ad ogni passo, anche con le categorie - sottolinea Gavioli - ma avere una ciclabile sul lungomare abbinata alla 'via di mezzo' potrebbe anche servire un domani alla mobilità perché la gente invece di usare sempre l’auto potrebbe iniziare ad usare la bici. Un nuovo lungomare sarebbe, secondo me, la cosa più appropriata da fare, dal punto di vista paesaggistico ma anche turistico, per la città. Non ho intenzione di votare contro la pratica, ovviamente se dovesse esserci qualcosa che non mi piace dirò la mia opinione”.