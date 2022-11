Concerti, mostre fotografiche, presentazioni di libri e laboratori di musica: le iniziative a Vallecrosia per Natale (Foto e video)

Tante iniziative in programma per le festività natalizie a Vallecrosia. Vi sarà un villaggio di Natale e tornerà la rassegna comunale “Aspettando il Natale”.

Si sta concludendo il 2022 e si avvicinano le festività di fine anno e, come di consuetudine, Vallecrosia si prepara ad ospitare una lunga serie di eventi, alcuni di puro svago, altri di importante rilievo culturale, al fine di allietare i cittadini e gli ospiti che frequentano la città soprattutto nel periodo natalizio. “Abbiamo incontrato le associazioni e abbiamo aspettato che ci illustrassero le loro proposte. In tempi di ristrettezze economiche, risulta sempre più prezioso il contributo che viene offerto dai volontari e dalle numerose associazioni del nostro comune che, ogni anno, rendono possibile la riuscita di tutte le iniziative in calendario. A loro va il più sentito ringraziamento" - afferma l’assessore con delega Centro Storico, Turismo e Commercio Patrizia Biancheri - “Abbiamo speso 15mila euro per ‘Aspettando il Natale 2022’. Il programma è stato approvato ieri in Giunta”.

Il calendario delle manifestazioni inizierà domani alle 18 nella sala Polivalente con il concerto dei piccoli allievi della scuola di musica Pergolesi. Un evento organizzato dall’associazione Bethel e dall’istituto Pergolesi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Partiamo domani con un evento in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per il periodo natalizio proponiamo musica, concerti, presentazione di libri, incontri, teatro e laboratori di musica gratuiti per i ragazzi. Ci sarà anche la distribuzione dei giocattoli in collaborazione con la Croce Azzurra e l’associazione Bethel e verrà organizzata la consegna dei panettoni agli ultrasettantenni. Verrà acceso il Falò di Natale in piazza Don Gastaudo a Vallecrosia Alta e verrà organizzato 'Lo Sbarco della Befana' sul lungomare G. Marconi” - aggiunge il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale e Cultura Marilena Piardi - “Il Santo Natale ci richiama all'ascolto dei più bisognosi e dei più deboli, ci rimanda a un'idea di comunità con al centro la famiglia, una comunità attenta ai suoi vecchi, memoria storica della società e ai suoi giovani, speranza e futuro della società stessa. Ci sentiamo vicini a tutti coloro che vivono una condizione di disagio, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e attenzione nel quotidiano impegno di creare anche con loro e per loro occasioni di riscatto e di speranza. Speriamo di dare un po’ di serenità e gioia a tutti i cittadini e ai turisti. Proponiamo eventi che coinvolgono tutte le fasce d’età e speriamo che aderiscano in tanti”.

"Da domani in poi sarà perciò un susseguirsi di spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, giochi e presentazione di libri per dare a tutti l'opportunità di incontrarsi, divertirsi e vivere momenti di riflessione e condivisione. Da giovedì 15 dicembre vi sarà il villaggio di Natale. Le scuole si organizzeranno per andare a visitarlo tra giovedì e venerdì" - aggiunge l’assessore Biancheri - “Metteremo anche le luminarie, a led, che si spegneranno automaticamente all’1.30”.

"Nei mesi di marzo ed aprile 2023 presso la sala polivalente comunale organizzeremo anche i concerti della rassegna 'Primavera in musica' a cura dell'istituto musicale G.B. Pergolesi" - annuncia il vicesindaco Piardi.

Ecco il programma della manifestazioni nel periodo natalizio:

Venerdì 25 novembre, alle 18, concerto dei piccoli allievi della scuola di musica Pergolesi, nella sala polivalente.

Da sabato 26 novembre a domenica 11 dicembre nella sala Polivalente vi sarà la mostra fotografica “Ritratto: ti catturo l’anima” del fotografo Gerardo Salerno. E' aperta il martedì, il giovedì e il sabato dalle 17,30 alle 19,30

Sabato 3 dicembre alle 15, nella sala polivalente, vi sarà l'incontro “Parliamo di infanzia”, organizzato dall'associazione Pro Loco “Città di Vallecrosia”.

Domenica 4 dicembre alle 16,30, nella sala polivalente, si terrà la rappresentazione teatrale “Teatro e Musica”, organizzata dalla scuola di musica Pergolesi e Teatro della Luna di Vallecrosia.

Venerdì 9 dicembre alle 16,30 nella sala polivalente, vi sarà la presentazione del libro “Ogni abuso sarà punito” di Fabio Clerici. Evento organizzato dall'associazione Culturale Il Ponte.

Da giovedì 15 a domenica 17 dicembre alle 14,30, vi sarà il Villaggio di Natale sul solettone sud e sulla pista di pattinaggio. Iniziativa a cura dell'associazione Fiori Eventi.

Venerdì 16 dicembre alle 16,30, nella sala polivalente, vi sarà la presentazione del libro “Sangue rosso porpora” di Ettore Puglisi, a cura dell'associazione Culturale Il Ponte.

Sabato 17 dicembre alle 15, nella sala polivalente, vi sarà un incontro di canto di gruppo con la docente Laura Serecchia a cura della Modern Music Institute Vallecrosia con Industrie Musicali.

Domenica 18 dicembre alle 14, nella sala polivalente, verrà organizzata la consegna dei panettoni agli ultrasettantenni. Evento a cura dell'amministrazione comunale e dell'associazione Il Borgo Antico.

Domenica 18 dicembre alle 15, sul solettone sud, verrà organizzata dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia in collaborazione con l'Aceb di Camporosso la distribuzione gratuita dei giocattoli ai bambini.

Da lunedì 19 a giovedì 29 dicembre, nella sala polivalente, sarà aperta la mostra fotografica “Come eravamo… immagini del passato” tutti i giorni dalle 15 alle 18 escluso il 25 e il 26 dicembre. Evento organizzato da Fulvio Becagli, presidente dell’associazione Pro Loco “Città di Vallecrosia”.

Sabato 24 dicembre alle 21, verrà acceso il Falò di Natale in piazza Don Gastaudo a Vallecrosia Alta. Evento a cura dell'associazione Il Borgo Antico.

Lunedì 26 dicembre alle 21, concerto di Natale, nella parrocchia di Maria Ausiliatrice con Reddy Bobbio.

Mercoledì 28 dicembre alle 15, nella sala polivalente, incontro di batteria e percussioni di gruppo con docente Simone Merlenghi. Iniziativa a cura dell'Institute Vallecrosia con Industrie Musicali.

Venerdì 30 dicembre alle 15, nella sala polivalente, incontro di canto di gruppo con la docente L. Serecchia. Iniziativa a cura del Modern Music Institute Vallecrosia con Industrie Musicali.

Venerdì 30 dicembre alle 21, concerto Gospel a Vallecrosia Alta a cura dell'associazione musicale Family Band Gospel Choir.

Giovedì 5 gennaio alle 16,30, nella sala polivalente, presentazione del libro “Li chiamarono bersaglieri” di Alberto Guerrini a cura dell'associazione Culturale Il Ponte.

Venerdì 6 gennaio alle 14, verrà organizzato dall'associazione Pescatori Amici del Mare “Lo Sbarco della Befana” sul lungomare G. Marconi.

Sabato 7 gennaio alle 15, nella sala polivalente, vi sarà un incontro di batteria e percussioni di gruppo con docente S. Merlenghi, a cura del Modern Music Institute Vallecrosia con Industrie Musicali.