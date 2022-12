Vallecrosia, Perri: "Prolungare la permanenza del Villaggio di Natale almeno fino al 2 gennaio"

"Un Villaggio di Natale è stato installato sulla pista di pattinaggio per far divertire i nostri bambini a tema natalizio e per le feste in un momento particolare come quello del Natale. Chiediamo quindi all’assessore al Turismo e Manifestazioni Biancheri: ma se si tratta di Villaggio di Natale, perché a Natale non c’è? Perché fatto solo tre giorni tra l’altro con le scuole ancore aperte e quindi non si dà la possibilità ai bambini di poter giocare serenamente?" - dichiara il consigliere comunale Fabio Perri riferendosi al Villaggio di Natale che è stato aperto ieri a Vallecrosia.

"Inoltre chiediamo altresì che lo stesso villaggio natalizio possa essere usufruito qualche ora in più anche se le temperature sono fredde, ma d’altra parte siamo a dicembre e bambini e ragazzi, come succede nelle località sciistiche, giocano anche la sera e con il buio. Più che altro perché così facendo si è installato un villaggio nel quale alcuni ragazzi che sono a scuola anche il pomeriggio ed escono alle 16 circa, vedendo chiudere il villaggio intorno alle 16.30, non potranno mai utilizzarlo. Se si vuole tenere questi orari, le scuole allora dovrebbero essere chiuse, così avrebbe una logica. Non vogliamo essere sempre polemici , ma così non funziona e le cose quando si fanno vanno pensate e ragionate, non solo per dire: 'ho fatto', anche perché nuovamente su tre giorni, la metà del tempo, l’assessore non ha azzeccato le previsioni di pioggia. Ed allora diamo la possibilità ai nostri giovani bambini e ragazzi di poter dire che nella Città della Famiglia ci sono i giochi ed il villaggio di natale durante le feste per poter trascorre giornate e pomeriggi in compagnia dei genitori o dei nonni" - sottolinea Perri.

"Concludo - dice Perri - con una domanda rivolta a tutti voi: ma chi e in quale città del mondo si installa un villaggio di Natale che due giorni prima di Natale viene smontato e durante le feste non c’è? Assessore noi la sosterremo affinché il villaggio di natale possa permanere a Vallecrosia almeno fino al 2 gennaio. Grazie".