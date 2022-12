Vallecrosia, luminarie di Natale pronte per l’accensione: conclusa l’installazione lungo le vie della città (Foto)

A Vallecrosia si è conclusa, ieri, l’installazione delle luminarie natalizie che sono perciò pronte per l’accensione che avverrà ufficialmente questa sera.

Ieri sera l'assessore con delega Centro Storico, Turismo e Commercio Patrizia Biancheri, insieme alla ditta incaricata per il posizionamento degli addobbi natalizi, ha verificato che tutto funzionasse alla perfezione. “Abbiamo provato tutte le luminarie per verificare che tutto funzionasse bene e che non ci fossero problemi" - sottolinea l’assessore di Vallecrosia Patrizia Biancheri - “Le luminarie posizionate lungo le vie della città sono a led e temporizzate e rimarranno accese, per tutto il periodo natalizio, tra l'imbrunire e l'una e mezza di notte, con orario ridotto rispetto agli anni precedenti”.

Da questa sera, perciò, le luminarie abbelliranno e illumineranno la città fino alla conclusione delle festività natalizie.