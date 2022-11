Verso il Natale, Vallecrosia metterà le luminarie. Biancheri: "Saranno abbellite le vie e la rotonda nei pressi del Conad"

Vallecrosia metterà le luminarie di Natale. Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, al fine di abbellire il centro cittadino e la frazione e favorire inoltre l’afflusso turistico, il Comune intende procedere ad affidare, mediante trattativa diretta, la fornitura e l’installazione di luminarie ad una ditta specializzata nel settore, la Tatì Creations Italia s.r.l., per l’importo di 13.000,00 euro oltre Iva 22%, pari a complessivi 15.860,00 euro.

“Metteremo le luminarie di Natale” - annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “L'assessore Biancheri si è occupata del progetto”. ”Non fare niente dispiaceva” - aggiunge il vicesindaco della città della famiglia Marilena Piardi - “Pensavamo di mettere quelle a led, a basso consumo, e magari temporizzate“.

“Avevamo già messo in preventivo di metterle. Le luminarie saranno installate sull’Aurelia e lungo le vie laterali, come via Giovanni XXIII, esattamente come gli altri anni. Rispetto all’anno scorso però verrà illuminata anche la rotonda nei pressi del supermercato Conad. Questo è il progetto che ho fatto con la ditta che si occuperà dell’installazione” - fa sapere l’assessore con deleghe Centro Storico, Turismo e Commercio Patrizia Biancheri - “Cambieremo un po’ anche i soggetti per evitare di mettere sempre gli stessi. L’installazione delle luminarie dovrebbe iniziare verso i primi di dicembre”.

Verranno impegnati inoltre l’importo di 450,00 euro, compresa Iva, per il pagamento degli oneri per l’ottenimento del nulla osta da parte del compartimento Anas della viabilità di Genova e la cifra complessiva di 700 euro, comprensivo di Iva, alla Global Power Spa per attivare le forniture straordinarie di energia elettrica per l’alimentazione delle luminarie natalizie dal 4 dicembre all'8 gennaio 2023.