Giornata contro la violenza sulle donne, l'associazione Bethel organizza un evento a Vallecrosia (Video)

Venerdì alle 18, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione Bethel Odv organizzerà un evento nella sala polivalente, in via C. Colombo sul solettone sud, a Vallecrosia.

Si terrà una conferenza e un’esibizione musicale dell’associazione G. B. Pergolesi Ets. “Venerdì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizzeremo quest’anno un evento in collaborazione con l’istituto musicale Pergolesi di Vallecrosia“ - spiega Sara Bonaccorso, presidente dell’associazione Bethel - “L’evento consisterà nell’esibizione dei più piccoli nell'esecuzione di alcuni brani e un intervento della dottoressa Marilena Piardi in merito all’argomento. Presenterà l‘evento Giuseppe Scarfò che probabilmente si esibirà anche in un brano suo. E’ un evento molto bello e significativo“.

Per l’occasione interverranno il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale e Cultura Marilena Piardi e il vicepresidente dell’associazione Bethel Odv Marco Natta. Presenterà l’evento Giuseppe Scarfò. “Anche l’anno scorso abbiamo fatto questo evento ed è stato un bel successo. Riteniamo che la musica sia una parte veramente importante anche in questi argomenti così delicati, portano un contributo importante soprattutto a livello infantile visto che attraverso la musica riesco a comunicare quelle cose che magari a parole non si riesce a volte a comunicare” - sottolinea Bonaccorso.