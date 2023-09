Strappano il Rolex dal polso di un uomo a Sanremo: arrestati a Milano

La rapina in centro a Sanremo, l'arresto a Milano. Si è chiuso il cerchio attorno ai tre franco-algerini di 26,27 e 28 anni che il 9 settembre scorso hanno strappato un Rolex da circa 30 mila euro dal polso di un 55enne in piazza Eroi, nel cuore della Città dei Fiori.

I tre sono stati fermati dagli agenti della squadra mobile di Milano durante un servizio di controllo per la prevenzione di furti e rapine nel 'quadrilatero della moda'. L'attenzione delle forze dell'ordine si è in particolare concentrata su un gruppo di quattro nordafricani.

Durante il successivo controllo la Polizia ha trovato un un borsello i documenti dei quattro e la chiave di una Citroen, auto poi risultata segnalata dai Carabinieri di Sanremo come il mezzo utilizzato per la rapina del prezioso orologio.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, si è visto che uno dei fermati ha strappato l'orologio con forza mentre gli altri complici lo aspettavano in auto. All'interno della Citroen, inoltre, sono stati trovati anche gli abiti usati il giorno della rapina di Sanremo.

I tre, tutti senza precedenti, sono stati quindi rinchiusi in carcere in attesa di giudizio.