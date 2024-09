Sanremo: Rotary organizza un incontro per la Giornata internazionale della Pace

Sabato 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace, diverse organizzazioni locali di Sanremo hanno unito le forze per organizzare un evento significativo incentrato sul tema della pace. Il Rotary Sanremo, Rotary Sanremo Hanbury, Inner Wheel Sanremo, Rotaract Sanremo, l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, il Liceo G.D. Cassini, con il supporto della Direzione Museale della Regione Liguria, saranno i promotori di un'iniziativa che si terrà presso il Forte di Santa Tecla, dalle ore 16 alle 18.



Durante l'evento, ci sarà un susseguirsi di letture, riflessioni, esibizioni artistiche e musicali, con l'intento di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della pace. Saranno proiettati anche video provenienti da paesi coinvolti in conflitti armati, offrendo uno spunto di riflessione sulla devastazione causata dalle guerre e alimentando la speranza di una loro fine. La giornata si concluderà con la proiezione sul Forte della scritta simbolica "End war now", un messaggio forte e universale per richiamare l'urgenza di fermare i conflitti in corso.