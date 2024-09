Anche quest'anno il MAR "Girolamo Rossi" di Ventimiglia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio: ecco le iniziative

Anche quest'anno il MAR Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days).

Il tema di questa edizione, “Patrimonio in Cammino”, riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi come in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra popoli e culture e contribuito alla formazione della nostra identità.

Sabato 28 settembre alle ore 15.00 il Museo organizza una passeggiata con visita guidata lungo la Via Iulia Augusta, tra storia, paesaggio e archeologia. Dopo un introduzione storico-archeologica presso il MAR, i visitatori saranno accompagnati attraverso una breve escursione a piedi tra la Chiesa di San Michele, che conserva importanti cippi miliari di età romana, e Porta Canarda, luogo di passaggio dell’antica via.

Appuntamento ore 14.50 presso il Museo. Costo della visita: 4,50€/persona (per l'occasione biglietto ridotto per tutti i partecipanti).

L'evento è organizzato in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Direzione Musei della Liguria.