La Canottieri Sanremo riabbraccia Amanda Embriaco dopo il settimo posto a Parigi: "Emozione unica" (Foto e video)

Questa sera la Canottieri Sanremo ha celebrato la sua campionessa, Amanda Embriaco, dopo il prestigioso settimo posto conquistato alle Paralimpiadi di Parigi. L'evento, tenutosi presso la sede del circolo, ha visto la partecipazione di numerosi soci storici e delle autorità cittadine, che hanno voluto rendere omaggio alla straordinaria atleta.

Tra i presenti, il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e l'assessore allo sport, Alessandro Sindoni, che hanno espresso grande orgoglio per il traguardo raggiunto da Amanda, riconoscendo il suo impegno e la sua determinazione che hanno portato lustro alla città. Il presidente della Canottieri Sanremo, Sergio Tommasini, ha sottolineato come Amanda rappresenti un esempio di forza e passione per lo sport, capace di ispirare tanti giovani atleti.

"Per noi è un grande orgoglio - spiega il presidente Tommasini - Tutti i nostri atleti sono rientrati dai loro impegni agonisti, sia gli atleti di canoa che di canottaggio. Per noi è sempre bello ritrovarsi con tutti i ragazzi e le loro famiglie, le quali di fatto ci affidano per gran parte della loro vita i loro figli. Un commento sulla stagione? Abbiamo ottenuto ottimi risultati, penso alle medaglie ottenute a Caldonazzo, ma anche agli assoluti di Milano e poi Amanda alle Paralimpiadi di Parigi 2024... un bel ricordo, davvero".

Il settimo posto alle Paralimpiadi è stato un risultato importante per Amanda, ma anche per la Canottieri Sanremo, che vede in lei un simbolo di dedizione e coraggio. "Decisamente una grande emozione - afferma - Ho sempre sentito grande fiducia, specie quando ero a Parigi con Monica Albarelli. Mi rendo conto di aver fatto qualcosa di grande. Ho il ricordo dell'ansia che avevo la mattina della semifinale, ma aver parlato tanto con Monica mi ha aiutato. La finale non è stata semplice, ma credo di aver fatto le migliori performance che potessi fare, questo mi ha fatto tornare a casa con grande soddisfazione".

Orgoglio mostrato anche per il sindaco Alessandro Mager: "L'abbiamo 'benedetta' qualche giorno prima del suo approdo a Parigi", afferma ridendo il primo cittadino, che poi tornando subito serio aggiunge: "Ha fatto una stupenda performance, io l’ho seguita dal vivo ed è stato emozionante. È stata straordinaria, aggiungerei. L’avevo sentita molto motivata quando è venuta in comune. Siamo orgoglioso di lei e dei giovani che hanno ottenuto grandi risultati". Parole al miele anche da parte di Alessandro Sindoni, assessore allo Sport di Sanremo: "Sei stata veramente brava. Un grande risultato per te, per la Canottieri e per la città".