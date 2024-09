Sanremo: tutto pronto per la Festa dello Sport a Villa Ormond e corso Salvo D'Acquisto (Foto e Video)

Domenica 22 settembre torna a Sanremo la Festa dello Sport, un'intera giornata rivolta a bambini e adulti. La manifestazione conferma la sua crescita andando a coinvolgere 56 società sportive (23 in più rispetto allo scorso anno) che saranno in scena a Villa Ormond e in corso Salvo d'Acquisto.

Ogni associazione avrà una sua postazione dove, dalle 10.30 alle 18.30, sarà possibile provare le attività sportive e assistere alle esibizioni degli atleti.

Tra le novità, la possibilità di raccogliere i timbri delle varie associazioni sportive per ricevere gadget: compilando l'apposita scheda che verrà consegnata a ogni partecipante, con l'ottenimento di 10 timbri si potrà ritirare una bandana, con 20 uno zainetto. Per l'assistenza sul percorso e l'attività di informazione, arriverà il contributo del degli studenti dell'istituto Ruffini-Aicardi e dei volontari della Banca del Tempo.

"Quella di domenica - afferma il sindaco Alessandro Mager - sarà una full immersion all'insegna dello sport. Avremo la possibilità di assistere a tante esibizioni in un vero e propiro villaggio sportivo. Un ringraziamento a tutti gli uffici competenti che si sono adoperati per organizzare l'evento. Tutti noi siamo sportivi e vorrei che riuscissimo a portare lo sport anche nell'amministrazione, come modo di pensare".

"Sarà una grande festa - aggiunge l'assessore allo sport Alessandro Sindoni - voglio fare i complimenti a tutti gli organizzatori e in particolare alla consigliere Ghisi, che ha fatto un enorme lavoro. Sanremo è una città in cui lo sport è fondamentale, come ha detto anche il sindaco, e con questa giornata mi auspico riusciremo ad alimentare l'importanza dei valori dello sport: lealtà, solidarietà e rispetto, sia delle regole che delle persone".

Conclude Maura Ghini, consigliere comunale: "Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, ringrazio il sindaco e l'assessore per avermi coinvolta. Saranno oltre 30 discipline, con novità come pallapugno, canottaggio e piscina. Ci saranno poi tutti i tipi di arti marziali".