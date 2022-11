Rifacimento di via Don Bosco a Vallecrosia, il coordinamento provinciale di Forza Italia: "Complimenti al sindaco Biasi"

"Facciamo i complimenti all'amministrazione Biasi per aver ottenuto ancora una volta l'accesso e il finanziamento di un'opera tramite bandi e fondi strategici. Il rifacimento di via Don Bosco, la nuova ciclabile di collegamento con il centro storico e di altre opere dimostra che si può operare per l'ammodernamento e la lotta al degrado rispettando l'ambiente" - commenta il coordinamento provinciale di Forza Italia.

"Rispetto che si deve soprattutto alla fiducia che i cittadini hanno riposto ancora una volta nel sindaco Biasi, il quale dimostra che bisogna parlare al cuore e alle menti delle persone, pensando al bene comune e non all'interesse personale" - sottolinea il coordinamento provinciale di Forza Italia.

"Spiace dover constatare che alcuni esponenti di spicco di Vallecrosia non vedano oltre il proprio naso, andando anche contro agli stessi provvedimenti votati dal 'parlamento' Regionale di cui fanno parte" - conclude.