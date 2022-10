Vallecrosia, i residenti di via Don Bosco firmano una petizione per bloccare i lavori: "La ciclabile qui non ha senso" (Foto e video)

“Questa mattina siamo venuti, come promesso ai cittadini della via Don Bosco, a raccogliere le firme per fare una petizione da presentare all’Amministrazione comunale per chiedere una sospensione dei lavori in via Don Bosco alla luce di una rivisitazione del progetto. Una sospensione dei lavori che è prevista anche dal codice degli appalti, quindi i cittadini non chiedono altro che tutto quello che è previsto dalla normativa” - dichiara il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri che questa mattina ha incontrato i cittadini di via Don Bosco per discutere con loro della petizione da presentare all’Amministrazione Biasi per bloccare i lavori di riqualificazione iniziati nel quartiere.

Il progetto, che prevede il rifacimento dei marciapiedi e la realizzazione di una pista ciclabile, ha sollevato dubbi, perplessità e problematiche tra i residenti del quartiere che il consigliere Perri ha raccolto in una petizione firmata stamani dai vallecrosini: “E’ venuta tanta gente molto arrabbiata e dispiaciuta di non essere stata considerata prima di poter attivare questo progetto di riqualificazione. Tutti sono favorevoli a rifare i marciapiedi ma in molti non sono d'accordo nella realizzazione di una pista ciclabile qui” - fa sapere Perri.

“Siamo contrari alla realizzazione della pista ciclabile in questa via, non ha senso. Temiamo che in futuro, se i lavori verranno conclusi, il sindaco decida di mettere il senso unico visto che con la pista ciclabile la strada si stringerà e soprattutto cosa succederà quando faranno le manifestazioni sull’Aurelia e il traffico verrà deviato qui? Inoltre verrà rimpicciolito un marciapiede e perciò ci chiediamo come faranno i disabili e le carrozzine a passare. Ci sono tantissime uscite con le macchine, da parcheggi e garage, ed è pericoloso per i ciclisti che poi passeranno di qui. Due volte a settimana c’è pure un tir che scarica e carica e come potrà farlo se ci sarà la pista ciclabile? Non siamo sereni" - sottolineano i residenti.

“In questi giorni abbiamo analizzato con attenzione il progetto, dopo aver chiesto la documentazione in Comune, e non solo abbiamo analizzato questo progetto ma anche tutti quei progetti che il sindaco ci ha detto di voler mettere in atto riguardanti da via Don Bosco al parcheggio di Goso perché secondo loro è una continuazione di tutto quello che è il percorso di investimenti. Abbiamo così analizzato bene e con attenzione il tutto e abbiamo visto che tra l’altro questi progetti sono particolarmente slegati nella comunicazione tra l’uno e l’altro e quindi credo che il confronto sia doveroso” - aggiunge il consigliere Fabio Perri.

La petizione potrà essere firmata fino a domenica prossima non solo dai residenti di via Don Bosco ma anche da tutti i cittadini di Vallecrosia e dai non residenti che hanno però interessi nella via, come, per esempio, attività commerciali o garage. “Ci rivediamo domenica prossima alle 10.30 per raccogliere tutte le firme e rivedere insieme il testo della petizione così poi lunedì potremo protocollarlo e farlo giungere all’attenzione del sindaco Armando Biasi e della sua Amministrazione, inoltre porterò personalmente la questione nel prossimo consiglio comunale affinché possa essere affrontata pubblicamente, siete tutti invitati a partecipare" - dice Perri alla fine dell’incontro con i cittadini.