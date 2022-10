Lavori e parcheggi in via Don Bosco a Vallecrosia, decisi ulteriori accorgimenti: ecco quali

Ulteriori accorgimenti in merito all’organizzazione della viabilità di via Don Bosco a Vallecrosia e ai parcheggi limitrofi sono stati decisi dopo il sopralluogo di questa mattina del sindaco Armando Biasi, dell’assessore Antonino Fazzari e del comandante della polizia municipale Jenny D’Agostino.

“Stamattina alla presenza del comandante della polizia locale, dell’assessore Fazzari e dei tecnici e direttore dei lavori è stato confermato per il momento che i parcheggi al lato est e ovest della via Don Bosco sono liberi e usufruibili da tutti, che il parcheggio che interseca via Don Bosco e via Matteotti posto a metà della via Don Bosco lato est non è più disco orario ma è libero” - annuncia il sindaco Armando Biasi - “Inoltre il parcheggio in fondo a via Don Bosco lato est, dietro al monumento degli alpini, è a disco orario e utilizzabile anche per gli abbonamenti e infine il nuovo parcheggio sterrato realizzato dalla mia amministrazione tre anni fa sarà a disco orario e utilizzabile per gli abbonamenti”.

“Essendo un cantiere complesso durante le prossime settimane il comandante terrà monitorato lo stato dell’arte affinché ci sia il minor disagio possibile” - aggiunge il primo cittadino - “Abbiamo incontrato anche dei cittadini lungo la strada ai quali abbiamo spiegato tutte quelle che sono le iniziative per la via”.