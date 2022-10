Vallecrosia: lavori in via Don Bosco, il consigliere Giovanna "Era necessario tagliare anche gli alberi?" (Foto)

“Alla fine sono iniziati i lavori per la ciclabile in Via Don Bosco. Che dire oltre al disagio procurato ai cittadini vogliamo spendere due parole per i poveri alberi?” Interviene in questo modo Simonetta Giovanna, consigliere comunale e capogruppo di opposizione in ‘Progetto Vallecrosia’, dopo l’inaugurazione dei lavori di ieri.

“Una tristezza infinita vederli tagliati – prosegue - e parlo di alberi per cui molte persone mi hanno detto che gli viene a mancare una parte della loro vita che sono cresciuti insieme, me compresa. La domanda è come sia possibile che nei vari progetti di riqualificazione ecc. non venga mai presa in considerazione la possibilità di conservare il verde pubblico esistente ma si finisce sempre col tagliare tutto! Ma perché?”

“Si parla tanto di salvaguardare l'ambiente – termina Simonetta Giovanna - ma quando si tratta di tramutare le parole in fatti rimangono solo parole. Concludo con la frase che ho sentito ripetute volte ieri dalle persone che passavano vicino ai poveri alberi distesi sul marciapiede: ‘Non è giusto ma possibile che non si possa fare niente?'.”