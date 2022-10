Vallecrosia, al via i lavori di rigenerazione urbana in via Don Bosco, oggi la cerimonia di inaugurazione (Foto e video)

Inaugurati, in mattinata, i lavori di rigenerazione urbana di via Don Bosco a Vallecrosia alla presenza dell'assessore regionale Marco Scajola e del sindaco Armando Biasi.

Un intervento iniziale, per un ammontare di 249mila euro, di cui 200 finanziati da Regione Liguria. In prima istanza verrà realizzato un marciapiede, intervento atteso da quarant’anni, che consentirà, in seguito, di realizzare una pista ciclopedonale, un primo lotto funzionale che partirà dalla Passeggiata Mare, anch’essa finanziata da Regione Liguria, tramite il Fondo Strategico, con due finanziamenti, il primo di 750mila euro ed il secondo da 475mila euro, grazie ai quali partiranno nuovi lavori a gennaio 2023.

“Oggi a Vallecrosia ha inizio una prima trance di lavori - dice il sindaco Armando Biasi - che fanno parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’intera area. Uno dei 51 progetti che Regione Liguria ha finanziato, in meno di un anno e mezzo, per interventi di Rigenerazione Urbana” commenta l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, che prosegue: ”Opere importanti per cambiare il volto della Liguria. Con il sindaco Biasi stiamo lavorando in maniera sinergica per realizzare progetti significativi per Vallecrosia, per renderla più bella, più vivibile e con un’identità ben connotata.” "Regione Liguria oggi inizia un’opera importante per riqualificare un’area degradata, un primo lotto di interventi che fanno parte di un progetto più ampio, per un importo totale di 10 milioni di euro. In questi anni di mandato abbiamo lavorato con una visione ed una programmazione chiara, in collaborazione costante con Regione Liguria ed in particolare con l’assessore Marco Scajola, sempre attento alle esigenze del nostro territorio. Dall’inizio del nostro mandato abbiamo vinto ben 44 bandi, grazie ai quali stiamo cambiando il volto di Vallecrosia, realizzando interventi che si ispirano alle green city. Il nostro impegno per il bene comune prosegue con determinazione".

Al fine di poter eseguire i lavori, in via Don Bosco scatta il divieto di sosta per tutti i veicoli su entrambi i lati della strada, dall’ingresso del parcheggio comunale in terra, di fronte al numero civico 58, alla rotonda situata all’intersezione con la via Romana. La circolazione rimarrà, però, garantita in entrambe le direzioni.