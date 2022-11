Vallecrosia, lavori di riqualificazione urbana: dal 21 novembre un tratto di via Don Bosco sarà a senso unico

Dal 21 novembre al 21 dicembre il tratto di via Don Bosco a Vallecrosia interessato dai lavori di riqualificazione urbana, dal parcheggio sterrato posto a ponente fino alla rotatoria di via Romana, sarà provvisoriamente a senso unico in direzione mare-monte.

Lo stabilisce l’ordinanza n° 64/2022, emessa dal comandante della polizia locale Jenny D’Agostino, per consentire l'esecuzione dei lavori del marciapiede a levante.

La restante parte di via Don Bosco, invece, resterà doppio senso di circolazione.