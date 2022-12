Vallecrosia, in via Don Bosco verranno piantati nuovi alberi: ecco quali

Tredici piante di Melia azedarach, ventidue di Callistemon e ventun Cercis siliquastrum sono gli alberi che verranno piantumati nella parte alta di via Don Bosco a Vallecrosia, in sostituzione dei precedenti esemplari di oleandro e arancio amaro. Lo stabilisce una determina del comune di Vallecrosia.

Sulla base della perizia agronomica posta ad integrazione della progettazione esecutiva dell’intervento, redatta dall’agronomo Matteo Littardi, è prevista la messa a dimora di 56 nuovi alberi di 3° grandezza sia lungo il lato est che lungo il lato ovest della strada. Nell’ambito delle diverse soluzioni progettuali è stata valutata la ricostruzione di un nuovo filare alberato mediante l’impiego di specie idonee al contesto e selezionate sulla base dell’habitus di crescita, della resistenza all’inquinamento e delle colorazioni di fogliame, fioritura e fruttificazioni inoltre, l'utilizzo delle piante scelte consente di avere una vegetazione i cui toni collegati al rosso e al giallo, durante tutto il corso dell’anno, richiamerebbero quelli caratterizzanti l’intervento di riqualificazione del nuovo tracciato viario.

L’ufficio lavori pubblici ha provveduto a contattare la ditta bordigotta “Allavena 1831” di Federico Allavena, specializzata nel settore vivaistico, per la "fornitura e la posa in opera di alberature nell’ambito dell’intervento di riqualificazione di via Don Bosco" per un importo pari a 29.245,00 euro.