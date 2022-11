A Vallecrosia la protesta per l'abbattimento degli alberi in via Don Bosco

A Vallecrosia monta la protesta di alcuni cittadini per l'abbattimento degli alberi in via Don Bosco. Nelle ultime ore sono stati apposti cartelli sui tronchi delle piante per sensibilizzare la cittadinanza e l'amministrazione anche in occasione della Giornata degli Alberi in programma domani.

Scrive alla nostra redazione Nadia Lazzarini: “La legge n.10 del 14/01/2013 ha istituito la "Giornata nazionale degli alberi” per promuovere le politiche a protezione del patrimonio arboreo e boschivo, attraverso l’educazione civica ed ambientale. Tra le altre iniziative, Comuni, Regioni e Corpo forestale sono invitati a curare la messa a dimora di nuove piante in aree pubbliche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Al contrario, in questa stessa giornata dedicata agli alberi, a Vallecrosia si allestisce il cantiere nel lato est della via Don Bosco, che continuerà l’abbattimento di oleandri e aranci piantumati circa sessant’anni fa, per proseguire la realizzazione della pista ciclabile che prevede la distruzione dell’intera alberata della via. Ancora una volta la realtà dei fatti è in contrasto con le raccomandazioni dei legislatori. Una pacifica protesta è stata messa in atto questa mattina da alcuni cittadini, con l'affissione sui tronchi di simpatici manifestini che danno "voce agli alberi", oggetto dei prossimi abbattimenti. Questa iniziativa di sensibilizzazione è stata immediatamente boicottata: purtroppo alcune persone intolleranti hanno prontamente strappato i volantini, come dimostrano le foto”.