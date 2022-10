Il giovane Andrea Runcio, della scuderia di di Alex Penna, approda al concorso 'Area Sanremo'

Quest'anno ad Area Sanremo ci sarà un giovane cantante della scuderia di Alma, percorso vocale di Alex Penna, il suo nome è Andrea Runcio e ci racconta un po’ di lui: “Ho 24 anni, mi sono esposto online la prima volta a fine marzo 2020, da lì non mi sono più fermato. Finora ho fatto scuola di canto per un totale di 6 mesi, con insegnanti diversi. Scrivo dal 2019 e iniziato perché avevo bisogno di far uscire fuori pensieri, emozioni, cose di cui non riuscivo a parlare neanche con persone vicine a me, ma avevo una grossa necessità di buttar fuori tutto. Lavoro con il mio team di RMB Studio (Riccardo Moio, Mattia Berlanda e Hilary Barbera). Questa estate ho partecipato a ‘Sanremo T'Incanta’ vincendo la gara per il posto in finale nazionale di Montecatini voci d'oro 2023 come cantautore.

Attualmente sto lavorando con il mio team per creare un progetto più ampio oltre i singoli (un EP o un LP). Inoltre ho sempre avuto come un primo obiettivo importante Sanremo Giovani, perciò mi sono iscritto per partecipare ad Area Sanremo. Collaboro anche con Alex Penna per potermi preparare al meglio per queste avventure, e spero che questa prima esperienza mi possa far crescere dal punto di vista umano e chissà anche professionale”.