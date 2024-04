'Se Resti' è il nuovo singolo del ventimigliese Logan con la sanremese Roberta Siragusa (Foto)

E' una canzone d'amore 'Se Resti', il nuovo singolo di Andrea Runcio, in arte Logan, realizzato in collaborazione con Roberta Siragusa. Il brano, da oggi, si può, infatti, ascoltare su diverse piattaforme digitali.

"Sono molto soddisfatto di questo brano e sono molto fiducioso. E' una canzone d'amore" - svela Logan - "La canzone, in realtà, ha radici lontane. E' nata la prima volta due anni e tre mesi fa all'incirca. In questi anni ha visto pochissime rivisitazioni o modifiche, era solo una bozza casereccia. Ho iniziato i lavori veri e propri in studio solo nel mese di gennaio".

Dopo anni di lavoro finalmente il brano è pronto. "La primissima bozza è nata tra la mezzanotte del 31 dicembre del 2021 e il primo gennaio del 2022" - racconta Andrea - "Inizialmente doveva essere una specie di dedica. Poi sono successe diverse cose e nei mesi successivi avevo deciso di tenere il brano per me perché lo reputavo molto personale e fuori dalla mia portata. E' molto più tranquillo rispetto al solito che faccio".

Un lungo percorso di crescita ha accompagnato la realizzazione finale del brano. "Sono stato poi invitato a un evento estivo a Sanremo dove si cantava per più serata su un palco allestito in piazza San Siro e così ho deciso di portare questo inedito sempre in forma di bozza, molto casareccia" - fa sapere Runcio - "In seguito, sempre nel 2022, mi sono iscritto al concorso di Area Sanremo e, a novembre, ho portato questo brano all'audizione. Anche se non era ancora un progetto definitivo nella mia mente ho voluto comunque dargli questa occasione. Molte persone vicino a me avevano sentito la canzone ed è sempre stata accolta a braccia aperte anche se non era al massimo della qualità come è, invece, oggi. Ho impiegato due anni per riuscire a vedere e capire il potenziale nascosto di questa canzone".

Per questa canzone Logan ha deciso di essere accompagnato da una voce femminile. "Ho pensato che avesse bisogno di un tocco femminile come supporto e così ho chiesto a Roberta e lei ha accettato" - dice Runcio parlando della cantante collaboratrice Roberta Siracusa.

La canzone è prodotta da Mana e Daniele Cerchietti di Lair Of Music Recording Studio. "Al momento non è pensato un video per questo brano" - afferma Logan - "Desidero ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte del progetto: Roberta Siracusa di Sanremo, che è la cantante collaboratrice; il produttore è Nico, in arte Mana, di Sanremo; l'altro produttore Daniele Cerchietti, titolare di Lair Of Music Recording Studio di Roma, e Daniele Capozucca di Sanremo, titolare della Dany Animations, che è il ragazzo da cui ho registrato e che mi ha messo in contatto con il ragazzo di Roma".

Logan non si ferma mai, ha già in cantiere un altro progetto. "Sempre lavori in corso" - rende noto Runcio - "Ci vuole un po' più tempo e lavoro ma penso che a maggio potrei uscire di nuovo con qualcosina".