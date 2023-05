E' uscito “Crazy4L“: il nuovo singolo dei ponentini Logan e Crisa (Foto)

E’ uscito il nuovo singolo del ventimigliese Andrea Runcio, in arte Logan, realizzato in collaborazione con Tommaso Crisafulli di Dolceacqua, in arte Crisa: “CRAZY4L“. Il brano, che da venerdì si può ascoltare su diverse piattaforme digitali (come Spotify), è prodotto da RMB Studio di Ventimiglia. “Il brano è uscito venerdì a mezzanotte e ha un titolo in inglese“ – sottolinea Logan – "Lo abbiamo registrato da Rmb con Riccardo Moio e Mattia Berlanda“.

Il brano è stato anticipato da una pre uscita “Bel Paese (64 Bars)”, prodotta da Kubsy & Zaiko: "E’ un free style che ho scritto io, che abbiamo fatto in studio e per il quale abbiamo girato anche un video. E’ stata un’anticipazione del nuovo brano. Nel free style parlo di molte contraddizioni italiane, legate anche alla socialità, alla politica e alla rivalsa" – spiega Andrea Runcio – "Rec, mix & master e produzione video sono a cura di RMB Studio e The Studio Production”.

“Il brano, che è sia in italiano che in inglese, si avvicina abbastanza al free style di pre uscita, visto che tratta di rivalsa. Descrive il profilo di una visione maligna del mondo circostante, soprattutto delle persone, e dell’ipocrisia che esiste ma alla fine si è comunque pazzi della vita. Non tutto il male viene per nuocere perché nonostante il male si può sempre trovare il bello e qualcosa di buono. E’ come riuscire a guardare il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Il titolo è in inglese perché riassume bene il concetto del brano” - svelano Andrea Runcio e Tommaso Crisafulli.

“Inizialmente volevo fare un pezzo più movimentato, avevo dei pensieri addosso che volevo sfogare. Ho iniziato il progetto mesi fa, a novembre, ma, a metà progetto, ho deciso che volevo qualcuno da metterci perché mi sembrava sprecato farlo da solo" - racconta Runcio - "Ne ho parlato con il mio amico Tommaso, lui si è proposto e così ci abbiamo lavorato insieme e alla fine lo abbiamo concluso. C’è l’idea di realizzare anche un videoclip ma al momento non l’abbiamo ancora fatto. Stiamo, però, gettando le basi per farlo”.

Ieri sera Logan e Crisa hanno presentato CRAZY4L live al Kursaal Club a Bordighera in occasione della serata 'Spring break-Join in the party': “Lunedì sera siamo rimasti di stucco e scioccati quando abbiamo visto i nostri nomi sulla locandina del Kursaal Club. E' stato un onore presentare per la prima volta il nuovo brano dal vivo al Kursaal”.

“Ci è voluta molta pazienza per collaborare con Logan, essendo una persona molto meticolosa ma sotto il profilo artistico alla fine abbiamo trovato un’affinità, anche se abbiamo due idee diverse" - dichiara Crisa - "Ci siamo trovati ed è stato divertente collaborare. Insieme abbiamo scritto alcune strofe e il ritornello, che è in inglese. Il testo che aveva scritto lui l’abbiamo poi riarrangiato e riadattato insieme. La difficoltà più grande riscontrata sicuramente è stata far combaciare le due voci insieme visto che abbiamo due timbri differenti e incastrarsi a livello di testo. Abbiamo cercato di scrivere in un linguaggio moderno ma al contempo chiaro e semplice per evitare che fosse troppo ricercato o banale. Sono parole usate molto dai giovani”.

Per il futuro stanno già pensando a nuovi progetti: "In futuro è probabile una nuova collaborazione insieme. Non abbiamo comunque intenzione di fermarci”.