"Insegnami" è il nuovo singolo del ventimigliese Andrea Runcio, in arte 'Logan' (Foto)

"Insegnami" è il nuovo singolo del ventimigliese Andrea Runcio, in arte Logan. Il brano, da oggi, si può ascoltare su diverse piattaforme digitali.

Il testo prende spunto da un'esperienza personale. "Ho pubblicato il mio nuovo brano sul genere pop rap / cantautorato rap. Si chiama 'Insegnami'" - svela Logan - "Racconto di come, in alcuni rapporti, sia necessario dover giungere a compromessi per mantenerne un equilibrio ma allo stesso tempo anche quanto è difficile, e molto spesso nocivo, il fatto di voler cambiare per essere apprezzati da chi abbiamo davanti. Lo descrivo tramite la mia esperienza, raccontando come e cosa avrei cambiato di me stesso e con l'interpretazione lascio intendere il dolore e il disagio che ho percepito in tutta la situazione. Posso dire di aver imparato la lezione su cui ho deciso di scrivere una canzone. Il messaggio vero e proprio che voglio dare a chi ascolterà il mio brano è: di essere sempre sé stessi e di non cambiare mai a favore di qualcuno che non sa accettare chi ha davanti, sia nel bene che nel male".

La canzone è prodotta da Daniele Cerchietti di Lair Of Music Recording Studio. "Ho scritto e interpretato il brano" - afferma Logan - "Il produttore, invece, è Daniele Cerchietti, titolare del Lair Of Music Recording Studio di Roma".

Il brano è nato nel 2022 e ora è pronto per essere ascoltato. "Ho impiegato un pomeriggio a scrivere il testo del brano. Ricordo che fu un pomeriggio molto brutto e che ancora oggi vorrei dimenticare. Ero nel pieno dello star male, perciò, tutto quello che ho scritto è uscito di getto e non ha richiesto una riflessione più estesa. Crearlo è stato un po' come aver avuto sottomano tutto giusto al momento giusto" - racconta Andrea - "La canzone è nata a fine ottobre del 2022. In questi ultimi due anni il testo ha visto solo due semplici ritocchi mentre con Daniele abbiamo ristrutturato del tutto la parte strumentale per dare la giusta espressione e il giusto impatto".

Dal 22 novembre sarà possibile ascoltare la nuova creazione di Logan. "Il brano esce il 22 novembre a mezzanotte su Spotify, YouTube, Apple Music e su tutti gli altri servizi di streaming musicale" - fa sapere Runcio - "Adesso uscirà come singolo".

Logan non si ferma mai, ha, infatti, già in cantiere un altro progetto. "Il singolo sarà anche il brano di chiusura (l'Outro) di un progetto più ampio a cui sto lavorando e che uscirà in futuro" - rende noto Runcio.