“Dettagli” è il nuovo singolo dei ventimigliesi Logan e Cris (Foto e video)

Esce oggi, 1° settembre, il nuovo singolo di Andrea Runcio, in arte Logan, realizzato in collaborazione con Cristian Caggiano, in arte Cris: “Dettagli”.

Il brano dei due ventimigliesi, da mezzanotte, si può ascoltare su diverse piattaforme digitali (come Spotify, YouTube e Apple Music). "E' una canzone d'amore" - svela Logan - "Il genere musicale è pop rap. Il singolo è nato da una mia esperienza. Stavo vivendo un brutto periodo, stavo ancora lavorando a Monaco ma non vivevo bene la città e, soprattutto, avevo un blocco totale nella scrittura, durato per più di un mese. Avevo iniziato un brano ma non riuscivo a continuarlo, avevo scritto solo le prime quattro frasi. Poi sono ritornato a lavorare in Italia e, una sera, mentre ero in un bar a bere con un amico, ho conosciuto una ragazza che ho iniziato a frequentare. Ero così ispirato che in una settimana ho concluso il brano. Con questa persona, poi, non è andata bene e ognuno ha preso le sue strade. Mi ero, però, affezionato tanto a questa canzone e così ho deciso comunque di costruirla ufficialmente".

E' il primo brano che i due giovani cantanti ventimigliesi realizzano insieme. "E' dalla fine di settembre dell'anno scorso che ci lavoriamo. Ho fatto ascoltare la prima bozza a Cris e gli era piaciuta tantissimo. E' nata così l'idea di una collaborazione" - racconta Runcio - "Cris è nato a Sanremo ma ha sempre vissuto a Ventimiglia. Sta ottenendo dei grandi risultati nell'ambito musicale, due mesi fa ha fatto un live nella piazza della stazione a Vallecrosia e a Ferragosto ne ha fatto un altro a Dolceacqua nella pausa dell'esibizione dei Blue Velvet. Ci conosciamo da anni ma non c'è mai stata un'occasione per collaborare insieme e ora finalmente ci siamo riusciti. Mi sono trovato molto bene a lavorare con lui anche perché il nostro percorso artistico musicale è molto simile per certi versi. Per molte cose è stato, perciò, molto semplice, per altre, invece, no. Ci sono, infatti, voluti anni per trovare il pezzo giusto da poter fare insieme".

Il singolo è stato anticipato da una campagna pre uscita su Tik Tok. "Dopo Ferragosto ho iniziato una campagna su Tik Tok in cui ho invitato le persone a fare il loro personale Tik Tok utilizzando un pezzo di audio del nuovo singolo che ho concluso quando ho annunciato il brano. E' stato un modo per lanciare il nuovo brano in pre uscita e ho avuto un buon riscontro. Io e Cris continueremo a usare Tik Tok perché abbiamo notato che può essere molto utile nel nostro contesto musicale. Poi ho postato su Instagram tre foto di me e Cris, una è la foto di quando ci siamo incontrati la prima volta, ormai sette anni fa, una è stata fatta tre anni fa e l'ultima riguarda una foto recente per fare un confronto su come eravamo quando ci siamo conosciuti e come siamo ora che finalmente abbiamo lavorato insieme realizzando così i nostri sogni in comune" - dice Andrea.