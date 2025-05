Esce "Meridiani", il ventimigliese Andrea Runcio festeggia il compleanno con un nuovo brano (Foto)

"Meridiani" è il nuovo brano del ventimigliese Andrea Runcio, in arte Logan, che, in occasione del compleanno dell'artista, da oggi si può ascoltare su diverse piattaforme digitali.

Il testo nasconde un messaggio profondo. "In questo brano ho voluto dare un peso importante a forme di amore e rispetto che possiamo chiamare l'auto-sufficienza di sé, l'auto-consapevolezza e la propria lotta personale nella vita" - svela Logan - "Noto sempre di più come tra i giovani, ma anche tra i miei coetanei, ci sia tanta insicurezza in sé stessi, dettata forse dalla nostra attuale società e da quello che ci circonda tutti i giorni. Racconto qui la consapevolezza di me stesso dal basso verso l'alto, ovvero partendo da tutti quei momenti in cui nella mia testa avevo incertezza totale, fino ad arrivare a oggi, dove da qualche anno ho iniziato a crescere mentalmente, prendendo coscienza di me stesso, del mio valore e del mio sogno. Spero che messaggi come questo possano arrivare a chiunque si senta sempre in difetto per qualcosa, quando in realtà dovrà solo sperimentare con la sua vita".

Un nuovo brano prodotto da Daniele Cerchietti. "Ho scritto e interpretato il brano che è un genere rap/cantautorato rap" - afferma Andrea - "Il produttore è, invece, Daniele Cerchietti, titolare del Lair Of Music Recording Studio di Roma".

La nuova creazione di Logan è stata realizzata nel giro di alcuni mesi. "Il testo del brano è nato nell'ottobre del 2024" - fa sapere Runcio - "Avevo iniziato a scrivere su una strumentale trovata su internet e nei due mesi successivi io e Daniele abbiamo ricostruito da zero l'intero pezzo, partendo dalla strumentale siamo finiti col registrare a casa mia".

Il brano è pronto per essere ascoltato. "Il brano esce venerdì 30 a mezzanotte su Spotify, YouTube, Amazon, Apple Music e su tutti gli altri servizi di streaming musicale" - dice Logan - "Ho colto l'occasione di pubblicarlo nel giorno del mio compleanno, ovvero oggi, venerdì 30".

Logan non si ferma mai, ha, infatti, già in cantiere un altro progetto. "Questo è un altro capitolo di un progetto più ampio a cui sto lavorando, iniziato l'estate scorsa con il brano 'Viavai', continuato con il brano 'Insegnami', con il brano extra 'Una parola' e, fino ad ora, con 'Meridiani'" - rende noto Runcio - "Tutto questo è solo l'inizio".