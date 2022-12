“Come sai fare tu” è il nuovo singolo del ventimigliese Andrea Runcio, in arte Logan (Foto)

“Come sai fare tu” è il nuovo singolo del ventimigliese Andrea Runcio, in arte Logan, che da oggi si può ascoltare su tutte le diverse piattaforme digitali (Spotify, Youtube, Apple Music, Amazon Music ecc.).

“Questo brano va a quelle persone che, con il loro particolar modo di fare, sanno rendere speciali anche i gesti più comuni. Tutti ne abbiamo almeno una, se non di più. E proprio per il loro modo di essere speciali continuano a far parte della nostra vita, lasciandoci dentro un'impronta incancellabile" - spiega Logan - “Lavorandoci in studio, abbiamo pensato di darle una carica maggiore rispetto ai precedenti singoli, perciò tenetevi pronti, perché stiamo tornando”.

Logan realizza così un nuovo brano in italiano: “Mi ha ispirato a scriverlo il periodo e la bozza è nata un mese dopo ‘Brividi’. Solitamente prendo ispirazione dai miei viaggi mentali e dall’esperienza. Non ho un artista, o cose già lette, a cui mi ispiro“ - fa sapere il 24enne - “Come sai fare tu si differenzia da Brividi per la parte strumentale che abbiamo deciso di caricare un po’ di più, dando una spinta più energica, mentre a livello di testo si può definire un poco più rap rispetto al precedente singolo”.

Come “Brividi” anche “Come sai fare tu” è prodotto da RMB Studio di Ventimiglia: "Non abbiamo girato un videoclip e al momento non è previsto” – dice Andrea Runcio - “E' il secondo pezzo prodotto da RMB Studio e distribuito dalla Visory Records. Dal 16 dicembre, a mezzanotte, si può ascoltare su tutte le piattaforme e i digital store“.

Per Logan è stato un anno impegnativo tra l'uscita di "Brividi", avvenuta lo scorso giugno, e la partecipazione ad Area Sanremo. "Quest’anno sono successe tante cose. ‘Brividi’ ha raggiunto un risultato grosso e inaspettato visto che ha superato le 120.000 stream ed è stata ascoltata in più di 70 paesi del mondo. Nel mese di agosto ho partecipato ad un concorso in cui sono stato sul mio primo palco per tre-quattro volte e poi verso fine ottobre mi si è presentata l’occasione di partecipare ad Area Sanremo, che sarebbe un concorso pre Sanremo Giovani. Spero che vada meglio l'anno prossimo. E’ stata comunque una bellissima esperienza e sarà sicuramente da ripetere” - racconta Andrea - “Il 2022 è stato un anno sicuramente particolare, musicalmente e non, molto imprevedibile e intenso. Sento di aver vissuto giorno dopo giorno per quante cose sono successe. Continuo a scrivere testi e ad interpretarli. Inoltre la scrittura ha continuato e continua ad evolversi, insieme a me e ad ogni step della mia vita. I testi e le bozze continuano ad aumentare e dietro le quinte si sta lavorando parecchio. E' stato un anno molto intenso, molto più solitario ma molto più energico. Non abbastanza felice ma molto più veloce per quanto sia stato anche parecchio difficile”.

Per il futuro sta già pensando a nuovi progetti: "Adesso i lavori, le bozze e le idee sono tantissime e non vedo l’ora di uscire anche l’anno prossimo con qualcos’altro di nuovo e con un progetto un po’ più corposo di un singolo. Non escludo l’idea di un disco o di un Ep, cioè una versione ridotta di un album” – svela – “Da quando ho iniziato con il primo singolo, nel 2020, non avevo intenzione di fermarmi ed è stato così, nonostante tutte le varie problematiche che ho potuto avere”.