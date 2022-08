Sanremo: grande successo di pubblico per la settima serata di ‘Sanremo t’inCanta’ (foto)

Grande successo di pubblico, belle canzoni e tante importanti novità durante la settima serata di ‘Sanremo t’inCanta’ svoltasi venerdì 5 agosti nell’ormai tradizionale location di Piazza San Siro.

“La serata è stata aperta dal graditissimo incontro con l’Assessore al Turismo e Manifestazioni Dott. Giuseppe Faraldi - si spiega nel comunicato - il quale, intervistato da Agostino Orsino, si è voluto complimentare per il crescente successo dell’innovativa manifestazione canora, ben inserita nell’importante Calendario Manifestazioni Estive 2022 realizzato a favore di turisti e residenti.

All’interno delle esibizioni dei cantanti, si è realizzato l’importantissimo incontro con Veronica Seriani (talent scout ufficiale dell’importante concorso canoro, vocal power, insegnante di canto, cantautrice, speaker radiofonica e grande performer), che ha ufficializzato il ‘gemellaggio’ di ‘Sanremo t’inCanta’ con il ‘Concorso Nazionale Voci d’Oro Festival di Montecatini’ illustrandone le caratteristiche.

Luminoso frutto dell’incontro, al termine la vulcanica Veronica Seriani ed Alex Penna, direttore artistico della manifestazione, si sono esibiti in una brillante e travolgente performance canora che ha coinvolto ed entusiasmato il pubblico. In conclusione di serata, direttamente dalla voce della brillante Veronica Seriani, sono state rese note le attesissime nominations per l’ammissione alle semifinali nazionali del Festival Voci d’Oro di Montecatini 2023:

· per i brani inediti sono stati premiati Aurora Giudici, Alessandra Mari, Cristiano Pilone ed Andrea Runcio

· per le cover sono stati premiate Barbara Vitale, Maria Nardozza e Luciana Modesti

Un’altra grande opportunità di crescita personale ed artistica che ‘Sanremo t’inCanta’ sa offrire ai suoi talentuosi cantanti.

Proseguendo nelle serate a tema sui ‘cinque elementi naturali’, la manifestazione dunque prosegue e dà appuntamento sempre alle ore 21 in Piazza San Siro con le sue canzoni nelle serate di:

· martedì 9 agosto durante la quale svilupperà il tema dell ‘Aria’, anch'essa una delle storiche eccellenze di Sanremo, internazionalmente nota e già fonte di turismo di elite sin dall’Ottocento;

· venerdì12 agosto, durante la quale svilupperà il tema della ‘Terra’, altro must della città, incastonata in un meraviglioso territorio noto per i colori dei suoi fiori e le infinite specialità enogastronomiche tipiche locali”.