Sanremo: quasi 5.000 spettatori per le 12 serate di 'Sanremo t'inCanta', il nuovo format dell'estate

Con la serata di venerdì 26 agosto si è conclusa la lusinghiera avventura di ‘Sanremo t’inCanta’, nuova rassegna canora inserita nel calendario manifestazioni estive del Comune di Sanremo: innovativo format che ha offerto l’opportunità a turisti e residenti di salire sul palco di piazza San Siro ed esibirsi con sempre brillanti esecuzioni canore.

Il grande successo della manifestazione è puntualmente riassunto in pochi significativi numeri che rappresentano efficacemente il raggiungimento di tutti gli obiettivi:

• 4.800 spettatori complessive nelle 12 serate ad ingresso gratuito;

• 311 esibizioni di cantanti, con brani eseguiti in cinque lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e russo;

• 291 cantanti che hanno interpretato brani su differenti temi proposti dalla Direzione Artistica: successi del Festival di Sanremo ed altre cover italiane di successo ispirate ai cinque elementi, (terra, mare, cielo, fuoco, etere), oltre che amore e fiori;

• 41% di esibizioni da parte di ospiti con il restante 59% da parte di residenti.

‘Sanremo t’incanta’ ha costantemente divertito il pubblico presente che ha sempre apprezzato e calorosamente accolto e sostenuto tutte le numerose esibizioni. Durante le dodici serate gli organizzatori hanno costantemente ricercato la valorizzazione delle eccellenze della città, abbinando ad esse i temi delle canzoni, ma anche proponendo costantemente ospiti che la rappresentassero in tutti i settori:

• Cultura con Anna Blangetti per il Teatro Dialettale della Compagnia Stabile Città di Sanremo;

• Informazione con Carlo Alessi di Sanremonews;

• Sociale con i rappresentanti dei locali Lions Clubs International;

• Sport con Amanda Embriaco per la ParaCanoa nonché i Dirigenti e Giocatori della Sanremese Calcio;

• Tradizioni locali con Leo Pippione per la Famija Sanremasca;

• Manifestazioni con Larry Camarda e Simone Parisi di Rock in the Casbah;

• Artigianato con l’esibizione delle modelle di Creazioni Luca Style;

• Automobilismo con Kevin Heygis della XRT Scuderia;

• Canto con l’affermata cantante Roberta Monterosso;

• Ballo con Geisa Rodriguez di Onda Cubana, Danza Latino Americana;

• Concorsi Canori con Veronica Seriani, talent scout del Festival Le Voci d’Oro di Montecatini Terme.

La rassegna canora ‘Sanremo t’inCanta’ si è anche impreziosita di un’eccezionale opportunità offerta a tutti i partecipanti per procedere sul cammino della crescita artistica e del successo: il Gemellaggio con il Concorso Nazionale ‘Voci d’Oro – Festival di Montecatini’ rappresentato da Veronica Seriani, (talent scout ufficiale dell’importante concorso canoro, insegnante di canto, cantautrice, speaker radiofonica e grande performer).

Grazie alla sua presenza, sono stati ascoltati e valutati tutti gli interpreti di due diverse serate tra i quali ne sono stati scelti tredici (suddivisi per categorie tra interpreti di brani inediti e cover nonché tra under ed over 30), ai quali è stato consegnato il diploma di ammissione alle finali nazionali che si terranno a luglio 2023. Bravi e fortunati interpreti prescelti cui vanno i complimenti ed auguri sono: Andrea Runcio, Cristiano Pilone, Barbara Vitale, Maria Nardozza, Aurora Giudici, Alessandra Mari, Mirco Don Santo, Francisco Penna, Emilia Latella, Luca Cavalcante, Veronica Epifani, Martina Galizzi.

Il grande successo si è potuto realizzare grazie al concorso di numerose importanti collaborazioni. Prima fra tutte la fiducia ricevuta da Giuseppe Faraldi, Assessore al Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo, che ha creduto nel format proposto dall’Associazione Viva Armea inserendolo nel calendario manifestazioni estive 2022. Altro importante must è stato la costante presenza di Radio Intemelia, la Radio del Ponente Ligure, che con la brillante voce della speaker Donatella Durando ha trasmesso in diretta streaming e in FM l’intera manifestazione.

“Ringraziamento sincero – dicono gli organizzatori - alla Devoto Service di Lorenzo Devoto che, con Michele ed Antonio alle console, hanno sostenuto magistralmente audio e luci, nonché a Giancarlo Platino per il supporto informatico ed organizzativo e le interessanti scenografiche proiezioni. Infine, fulcri essenziali sui quali si è appoggiata l'intera manifestazione sono stati Alex Penna e Agostino Orsino: il primo per la direzione artistica e la creazione del format, il secondo, infaticabile organizzatore, per la brillante conduzione di tutte le serate”.