Sanremo: come andrà avanti la vicenda di via Bonmoschetto? Se i lavori proseguiranno interverrà il Comune

E’ stato un fulmine a cielo sereno, quello di questa mattina in via Bonmoschetto a Sanremo, dove i residenti si sono visti un elicottero portare il traliccio che dovrà ospitare le antenne del 5G di Iliad, all’interno di un terreno della zona, nonostante lo stop dettato ieri dal Tar, in attesa del provvedimento definitivo dell’8 giugno.

Sicuramente la ditta che ha in appalto l’allestimento del traliccio ha ricevuto l’incarico di eseguire i lavori prima della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale ma, sicuramente, doveva essere la multinazionale Iliad a informarla dopo la decisione presa ieri, anche perché ora l’azienda rischia il reato relativo all’articolo 650 del codice penale.

E’ ora cosa accade? Intanto la Polizia Municipale ha bloccato i lavori. Gli agenti, sollecitati dai residenti, sono prontamente intervenuti e hanno bloccato i lavori, diffidando la ditta di andare avanti vista la decisione del Tar. Il Comune come si sta muovendo? L’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, conferma l’arrivo del provvedimento dal tribunale, che ovviamente è stato recepito anche da Iliad: “C’è un ordine dell’autorità competente – ha detto – e non è oggetto di interpretazione e, se non si ottempera viene commessa una violazione di rilevanza penale. Da un punto di vista tecnico-giuridico c’è un intervento senza l’autorizzazione edilizia, quindi con un abuso. Ora si attenderà l’udienza al Tar e siamo in una fase in cui non si può fare alcun tipo di lavoro”.

Sicuramente, se Iliad dovesse proseguire nell’installazione dell’antenna, la multinazionale potrebbe subire provvedimenti e sanzioni penali, anche da parte dell’Amministrazione sanremese. Del caso si parlerà anche domani, nel corso della riunione di Consiglio comunale per un tema che sta tenendo con il fiato sospeso centinaia di residenti della zona di via Bonmoschetto.

Rimane da capire se, dopo il ricorso presentato al Tar, ci siano o meno i termini per poter bloccare i lavori e, soprattutto, far smontare l’antenna. La disciplina giuridica non lascia molti spazi a un eventuale provvedimento di rimozione dell’impianto in una zona che, tra l’altro non prevede nessun vincolo.

Per ora i lavori sono stati bloccati e, quasi sicuramente Iliad attenderà la decisione del Tar prevista per l’8 giugno. In caso contrario sarà il Comune a intervenire per stoppare i lavori anche se, ne siamo certi, i residenti vigileranno con attenzione dopo essere stati sorpresi, questa mattina dall’intervento dell’elicottero.